1 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları kaç TL? 1 Mart 2022 Salı

1 Mart Dolar kuru ve piyasalarda son durum haftanın ikinci gününde de vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dolar almak isteyen ya da ellerindeki dolar veya euro'ları bozduracak olan kişiler 1 Mart Salı günü güncel fiyatları araştırıyor. Vatandaşlar 1 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 1 Mart 2022 Salı Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

1 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar/TL , Rusya’nın Swift sisteminden çıkarılacağına ilişkin haberlerin ardından tekrar 14 seviyesinin üzerine yükselmişti. Küresel piyasalarda doların kuvvetlenmesi de dolar kurundaki yükselişte etkili oldu. 1 Mart Salı günü piyasaların açılmasının ardından güncel dolar ve euro fiyatlarına haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

EURO NE KADAR?

Geçtiğimiz gün Euro/TL ise aynı dakikalarda 15,6847 TL alış fiyatı, 15,7080 TL satış fiyatıyla el değiştiriyor.

