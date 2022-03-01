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1 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları kaç TL? 1 Mart 2022 Salı

01.03.2022 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Mart 2022 Salı Dolar kuru haftanın ikinci gününde dolar almak isteyen ya da ellerindeki dolarları bozdurmayı düşünen yatırım kişiler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dolar kuru yeni haftaya yükselişle başlayarak 14'ün üzerine tırmanmıştı. Peki 1 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 1 Mart 2022 Salı dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

1 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları kaç TL? 1 Mart 2022 Salı

1 Mart Dolar kuru ve piyasalarda son durum haftanın ikinci gününde de vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dolar almak isteyen ya da ellerindeki dolar veya euro'ları bozduracak olan kişiler 1 Mart Salı günü güncel fiyatları araştırıyor. Vatandaşlar 1 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 1 Mart 2022 Salı Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

1 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar/TL , Rusya’nın Swift sisteminden çıkarılacağına ilişkin haberlerin ardından tekrar 14 seviyesinin üzerine yükselmişti. Küresel piyasalarda doların kuvvetlenmesi de dolar kurundaki yükselişte etkili oldu. 1 Mart Salı günü piyasaların açılmasının ardından güncel dolar ve euro fiyatlarına haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

EURO NE KADAR?

Geçtiğimiz gün Euro/TL ise aynı dakikalarda 15,6847 TL alış fiyatı, 15,7080 TL satış fiyatıyla el değiştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Euro
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