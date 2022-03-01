FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 1 mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 Ayar bilezik kaç TL? İşte 1 Mart 2022 Salı 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları!

1 mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 Ayar bilezik kaç TL? İşte 1 Mart 2022 Salı 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları!

01.03.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ve ekonomide son durum Rusya - Ukrayna arasında yaşanan gerilim dolayısıyla vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna konusundaki tutumu piyasaları karıştırdı. Peki 1 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 Ayar bilezik kaç TL? İşte 1 Mart 2022 Salı 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

1 mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 Ayar bilezik kaç TL? İşte 1 Mart 2022 Salı 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları!

1 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ve güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dün, 22 ayar altın bilezik alış fiyatı 765,57 TL'yi görürken satış fiyatı ise 777,43 TL olmuştu. 22 Ayar bilezik kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Bu kapsamda 1 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 Ayar bilezik kaç TL? 1 Mart 2022 Salı 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları haberimizde.

22 Ayar bilezik kaç TL? 28 Şubat 2022 Pazartesi

1 MART SALI 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

1 Mart Salı 22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 774,81 TL

1 Mart Salı 22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 782,42 TL

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

1 Mart Salı 18 ayar altın bilezik alış fiyatı: 618,68 TL

1 Mart Salı 18 ayar altın bilezik satış fiyatı: 618,77 TL

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

1 Mart Salı 14 ayar altın bilezik alış fiyatı: 463,70 TL

1 Mart Salı 14 ayar altın bilezik satış fiyatı: 563,01 TL

CUMHURİYET, GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

1 Mart Salı günü gram altın alış: 849,22 TL

1 Mart Salı günü gram altın satış: 849,67 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

1 Mart Salı günü Cumhuriyet altını alış: 5.660,00 TL

1 Mart Salı günü Cumhuriyet altını satış: 5.745,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

1 Mart Salı günü yarım altın alış: 2.765,00 TL

1 Mart Salı günü yarım altın satış: 2.826,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

1 Mart Salı günü çeyrek altın alış: 1.381,00 TL

1 Mart Salı günü çeyrek altın satış: 1.413,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

1 Mart Salı günü tam altın alış: 5.462,04 TL

1 Mart Salı günü tam altın satış: 5.570,30 TL

ATA ALTIN NE KADAR OLDU?

Ata altın alış: 5.661,00

Ata altın satış: 5.779,00

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitcoin bugün ne kadar?Bitcoin bugün ne kadar?
Benzin ve motorine indirim! Oto gaz fiyatlarına zam geldiBenzin ve motorine indirim! Oto gaz fiyatlarına zam geldi
Rusya Ukrayna krizi fiyatları da vurdu! Yüzde 50 düşüşRusya Ukrayna krizi fiyatları da vurdu! Yüzde 50 düşüş
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den BM'de Rusya'ya sert tepki! 'BM Sözleşmesine hakarettir'

Türkiye'den BM'de Rusya'ya sert tepki! 'BM Sözleşmesine hakarettir'

Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi kabul edildi

Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi kabul edildi

Rusya yaptırımları kripto para ile delecek!

Rusya yaptırımları kripto para ile delecek!

Benzin ve motorine indirim! Oto gaz fiyatlarına zam geldi

Benzin ve motorine indirim! Oto gaz fiyatlarına zam geldi

Elektrik faturasında indirim ne kadar olacak?

Elektrik faturasında indirim ne kadar olacak?

Gram altınla ilgili flaş tahmin!

Gram altınla ilgili flaş tahmin!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Frikik vermeye ramak kaldı! "Dekoltene dikkat et"

Frikik vermeye ramak kaldı! "Dekoltene dikkat et"

Ödüller sahiplerini buldu! Törene Ukrayna mesajı...

Ödüller sahiplerini buldu! Törene Ukrayna mesajı...

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yıllardır vücut kıllarını almıyor! Görenleri şaşkına çevirdi

Yıllardır vücut kıllarını almıyor! Görenleri şaşkına çevirdi

Kollarını gören inanmıyor! “Patlayacak gibi duruyor”

Kollarını gören inanmıyor! “Patlayacak gibi duruyor”

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.