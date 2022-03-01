1 mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 Ayar bilezik kaç TL? İşte 1 Mart 2022 Salı 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları!

1 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ve güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dün, 22 ayar altın bilezik alış fiyatı 765,57 TL'yi görürken satış fiyatı ise 777,43 TL olmuştu. 22 Ayar bilezik kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Bu kapsamda 1 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 Ayar bilezik kaç TL? 1 Mart 2022 Salı 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları haberimizde.

1 MART SALI 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

1 Mart Salı 22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 774,81 TL

1 Mart Salı 22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 782,42 TL

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

1 Mart Salı 18 ayar altın bilezik alış fiyatı: 618,68 TL

1 Mart Salı 18 ayar altın bilezik satış fiyatı: 618,77 TL

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

1 Mart Salı 14 ayar altın bilezik alış fiyatı: 463,70 TL

1 Mart Salı 14 ayar altın bilezik satış fiyatı: 563,01 TL

CUMHURİYET, GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

1 Mart Salı günü gram altın alış: 849,22 TL

1 Mart Salı günü gram altın satış: 849,67 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

1 Mart Salı günü Cumhuriyet altını alış: 5.660,00 TL

1 Mart Salı günü Cumhuriyet altını satış: 5.745,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

1 Mart Salı günü yarım altın alış: 2.765,00 TL

1 Mart Salı günü yarım altın satış: 2.826,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

1 Mart Salı günü çeyrek altın alış: 1.381,00 TL

1 Mart Salı günü çeyrek altın satış: 1.413,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

1 Mart Salı günü tam altın alış: 5.462,04 TL

1 Mart Salı günü tam altın satış: 5.570,30 TL

ATA ALTIN NE KADAR OLDU?

Ata altın alış: 5.661,00

Ata altın satış: 5.779,00

