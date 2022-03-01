1 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 1 Mart 2022 Salı

1 Mart Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasaları Rusya Ukrayna gerilimi dolayısıyla aldıkları kripto paraların alım satımını yapmak isteyen ya da ellerindeki parayı değerlendirmeyi düşünen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki gelirim artık çok farklı bir boyuta taşındı. Tüm dünya merakla bundan sonra ne olacağına kilitlendi. Peki 1 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? 1 Mart 2022 Salı kripto paralarda son durum ve güncel fiyatlar haberimizde.

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 1 Mart Salı günü yüzde 14,76 değer artışıyla dikkat çekti.

Bitcoin'in alış fiyatı: 43.362,28 Dolar

Bitcoin'in satış fiyatı: 43.362,27 Dolar

BİTCOİN KAÇ TL?

Bitcoin alış fiyat: 599.266,71 TL

Bitcoin satış fiyatı: 599.266,57 TL

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum'un değeri 1 Mart Salı günü yüzde 11,78 arttı.

Ethereum bugün satış fiyatı; 2.928,0300 Dolar

Ethereum bugün alış fiyat; 2.928,0200 Dolar

ETHEREUM KAÇ TL?

Ethereum alış fiyat: 40.465,3746 TL

Ethereum satış fiyatı: 40.465,2364 TL

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin'in değeri 1 Mart Salı günü yüzde 7,62 arttı.

Dogecoin satış fiyatı; 0,1328 Dolar

Dogecoin alış fiyatı; 0,1327 Dolar

DOGECOİN KAÇ TL?

Dogecoin alış fiyatı:1,8353 TL

Dogecoin satış fiyatı: 1,8339 TL

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Ripple 1 Mart Salı günü yüzde 7,75 değer artışıyla dikkat çekti.

Ripple alış fiyatı: 0,7760 Dolar

Ripple satış fiyatı: 0,7759 Dolar

RİPPLE KAÇ TL?

Ripple alış fiyatı; 10,7243 TL

Ripple satış fiyatı; 10,7229 TL

