1 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 1 Mart 2022 Salı

1 Mart Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasaları Rusya Ukrayna gerilimi dolayısıyla aldıkları kripto paraların alım satımını yapmak isteyen ya da ellerindeki parayı değerlendirmeyi düşünen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki gelirim artık çok farklı bir boyuta taşındı. Tüm dünya merakla bundan sonra ne olacağına kilitlendi. Peki 1 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? 1 Mart 2022 Salı kripto paralarda son durum ve güncel fiyatlar haberimizde.
Bitcoin 1 Mart Salı günü yüzde 14,76 değer artışıyla dikkat çekti.
Bitcoin'in alış fiyatı: 43.362,28 Dolar
Bitcoin'in satış fiyatı: 43.362,27 Dolar
Bitcoin alış fiyat: 599.266,71 TL
Bitcoin satış fiyatı: 599.266,57 TL
Ethereum'un değeri 1 Mart Salı günü yüzde 11,78 arttı.
Ethereum bugün satış fiyatı; 2.928,0300 Dolar
Ethereum bugün alış fiyat; 2.928,0200 Dolar
Ethereum alış fiyat: 40.465,3746 TL
Ethereum satış fiyatı: 40.465,2364 TL
Dogecoin'in değeri 1 Mart Salı günü yüzde 7,62 arttı.
Dogecoin satış fiyatı; 0,1328 Dolar
Dogecoin alış fiyatı; 0,1327 Dolar
Dogecoin alış fiyatı:1,8353 TL
Dogecoin satış fiyatı: 1,8339 TL
Ripple 1 Mart Salı günü yüzde 7,75 değer artışıyla dikkat çekti.
Ripple alış fiyatı: 0,7760 Dolar
Ripple satış fiyatı: 0,7759 Dolar
Ripple alış fiyatı; 10,7243 TL
Ripple satış fiyatı; 10,7229 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum