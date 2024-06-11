FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 1 milyon 115 bin liralık hesapla gündem olan işletmenin hiç vergi vermediği iddia edildi! Ağırel isyan ederek açıkladı: Sayın Şimşek kusura bakmasın ağır konuşacağım

1 milyon 115 bin liralık hesapla gündem olan işletmenin hiç vergi vermediği iddia edildi! Ağırel isyan ederek açıkladı: Sayın Şimşek kusura bakmasın ağır konuşacağım

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
11.06.2024 12:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da yer alan bir işletmeni adisyonu ağızları açık bırakmış ve toplam 1 milyon 115 bin lira hesap gelmişti. Gazeteci Murat Ağırel bu işletmeyi araştırdı ve hiç vergi ödemediğini savundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenen Ağırel, 'Sayın Şimşek kusura bakmasın ama biraz ağır konuşacağım' diyerek sert eleştiriler yöneltti.

1 milyon 115 bin liralık hesapla gündem olan işletmenin hiç vergi vermediği iddia edildi! Ağırel isyan ederek açıkladı: Sayın Şimşek kusura bakmasın ağır konuşacağım

Gazeteci Murat Ağırel, Bodrum'da faaliyet gösteren ve fahiş fiyatlarıyla gündeme gelen restoranların ödediği vergileri bir kez daha kamuoyuna taşıdı. Ağırel, geçtiğimiz günlerde 1 milyon 115 bin TL'lik hesap fişi sosyal medyada paylaşılan Fransız firmanın vergi ödemediğini iddia etti. Ağırel'in yazısı kısa sürede gündem oldu. Bakan Şimşek'i hedef alan Ağırel, "Onun hayat görüşünde tüm işi yoksula, halka yıkmak var." ifadelerini kullandı.

son11

"ŞİMŞEK KUSURA BAKMASIN BİRAZ AĞIR KONUŞACAĞIM"

"Bir hesap fişinin neticesinde marinadaki firmaları rastgele seçtim. Hepsini sıralayabilirim. Hemen hemen hepsi aynı" diyen Ağırel yazısında, "Sayın Mehmet Şimşek, kusura bakmasın biraz ağır konuşacağım. Bu mekânların hiçbirine bir tane bile müfettiş göndermeyecek. Onun hayat görüşünde tüm işi yoksula, halka yıkmak var. Zenginlik ve zenginler, bu liberal görüşün kutsalı. Sermaye Şimşek’in dokunmaya kıyamadığı biricik hayat gayesi" ifadelerine yer verdi.

Murat Ağırel, Cumhuriyet'te yer alan "Vergi vermeyen milyonluk mekanlar" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Bahse konu işletme Bodrum Yalıkavak Restoran işletmesindeki Fransız firma.

Mönüsü internette de var. 85 bin TL’ye tek şişe içki de satıyor 4 bin TL’ye kadeh içki de satıyor. Fiyatları yüksek. Bilenler bunu bilerek gidiyorlar zaten...

gj

'Acaba bu işletme ne kadar vergi vermiştir?' diye baktım. Rakam ile 0, yazı ile 0... Yani bu işletmenin gelirleri giderlerini karşılamıyormuş!...

Sayın Mehmet Şimşek, kusura bakmasın biraz ağır konuşacağım. Bu mekânların hiçbirine bir tane bile müfettiş göndermeyecek. Onun hayat görüşünde tüm işi yoksula, halka yıkmak var. Zenginlik ve zenginler, bu liberal görüşün kutsalı. Sermaye Şimşek’in dokunmaya kıyamadığı biricik hayat gayesi. Konuyu dağıtmayayım.

Vatandaş soluduğu havaya şimdilik vergi vermiyor ancak zevki sefa içerisinde yüzüp ülkemin her nimetinden sınırsızca yararlanan bu kişilerin hesap vermemelerini de not ediyor."


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekliye üçlü zam planı masada! En düşük emekli maaşında en güçlü senaryoEmekliye üçlü zam planı masada! En düşük emekli maaşında en güçlü senaryo
CHP'li Ağbaba mesajı paylaştı! AFAD depremzedelere kira yardımını sonlandırıyorCHP'li Ağbaba mesajı paylaştı! AFAD depremzedelere kira yardımını sonlandırıyor
'9 gün' kararının ardından 1 milyonu bulacak! Şimdiden yüzde 90'ı doldu!'9 gün' kararının ardından 1 milyonu bulacak! Şimdiden yüzde 90'ı doldu!
Anahtar Kelimeler:
Murat Ağırel Bodrum vergi hesap
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli rest çekti: Çarpıtılıyor! Bizce sakıncası yok

Bahçeli rest çekti: Çarpıtılıyor! Bizce sakıncası yok

Sinop'ta feci kaza! 2'si doktor 4 kişi hayatını kaybetti

Sinop'ta feci kaza! 2'si doktor 4 kişi hayatını kaybetti

Sosyal medya Kapalıçarşı'daki 400 liralık sandviçi konuşuyor

Sosyal medya Kapalıçarşı'daki 400 liralık sandviçi konuşuyor

7000 dolarlık ek vergiye 700 bin TL zam!

7000 dolarlık ek vergiye 700 bin TL zam!

Ev sahibi ve kiracıları rahatsız eden reform!

Ev sahibi ve kiracıları rahatsız eden reform!

En düşük maaş 28 bin lira oldu

En düşük maaş 28 bin lira oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.