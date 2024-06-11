1 milyon 115 bin liralık hesapla gündem olan işletmenin hiç vergi vermediği iddia edildi! Ağırel isyan ederek açıkladı: Sayın Şimşek kusura bakmasın ağır konuşacağım

Gazeteci Murat Ağırel, Bodrum'da faaliyet gösteren ve fahiş fiyatlarıyla gündeme gelen restoranların ödediği vergileri bir kez daha kamuoyuna taşıdı. Ağırel, geçtiğimiz günlerde 1 milyon 115 bin TL'lik hesap fişi sosyal medyada paylaşılan Fransız firmanın vergi ödemediğini iddia etti. Ağırel'in yazısı kısa sürede gündem oldu. Bakan Şimşek'i hedef alan Ağırel, "Onun hayat görüşünde tüm işi yoksula, halka yıkmak var." ifadelerini kullandı.

"ŞİMŞEK KUSURA BAKMASIN BİRAZ AĞIR KONUŞACAĞIM"

"Bir hesap fişinin neticesinde marinadaki firmaları rastgele seçtim. Hepsini sıralayabilirim. Hemen hemen hepsi aynı" diyen Ağırel yazısında, "Sayın Mehmet Şimşek, kusura bakmasın biraz ağır konuşacağım. Bu mekânların hiçbirine bir tane bile müfettiş göndermeyecek. Onun hayat görüşünde tüm işi yoksula, halka yıkmak var. Zenginlik ve zenginler, bu liberal görüşün kutsalı. Sermaye Şimşek’in dokunmaya kıyamadığı biricik hayat gayesi" ifadelerine yer verdi.

Murat Ağırel, Cumhuriyet'te yer alan "Vergi vermeyen milyonluk mekanlar" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Bahse konu işletme Bodrum Yalıkavak Restoran işletmesindeki Fransız firma.

Mönüsü internette de var. 85 bin TL’ye tek şişe içki de satıyor 4 bin TL’ye kadeh içki de satıyor. Fiyatları yüksek. Bilenler bunu bilerek gidiyorlar zaten...

'Acaba bu işletme ne kadar vergi vermiştir?' diye baktım. Rakam ile 0, yazı ile 0... Yani bu işletmenin gelirleri giderlerini karşılamıyormuş!...

Sayın Mehmet Şimşek, kusura bakmasın biraz ağır konuşacağım. Bu mekânların hiçbirine bir tane bile müfettiş göndermeyecek. Onun hayat görüşünde tüm işi yoksula, halka yıkmak var. Zenginlik ve zenginler, bu liberal görüşün kutsalı. Sermaye Şimşek’in dokunmaya kıyamadığı biricik hayat gayesi. Konuyu dağıtmayayım.

Vatandaş soluduğu havaya şimdilik vergi vermiyor ancak zevki sefa içerisinde yüzüp ülkemin her nimetinden sınırsızca yararlanan bu kişilerin hesap vermemelerini de not ediyor."







