1 MİLYON TL FAİZSİZ KREDİ | Halkbank'tan KOSGEP İlk Adım Kredisi! Elinizi çabuk tutun... Kimler başvurabiliyor? İşte şartlar ve vade sayısı

Halkbank'tan sıfır faizli KOSGEB kredisi fırsatı... Genç girişimcilere, istihdam yaratacak yeni projeleri için destekler sürüyor. Yeni iş kuracak, işinigeliştirecek olan girişimlerin önünü açmak için büyük kredi desteği geldi. "KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor" şiarıyla bu yıl güncellenen Girişimci Destek Programında detaylar da netleşirken, zaman da daralıyor. Yetkiler genç girişimciler için 'acele edin' uyarısında bulunurken; "Sıfır faizli kredi şartları neler? Kaç ay vadeli oluyor, geri ödemesi kaç ay? Faizsiz krediden kimler faydalanabiliyor?" sorularının da yanıtı belli oldu.

1 MİLYON TL FAİZSİZ KREDİ!

KOSGEB'in destek kampanyası kapsamında Halkbank'tan üniversite mezunlarına 1 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi desteği veriliyor.

36 AY VADELİ, 6 AY GERİ ÖDEMESİZ

Söz konusu kredi 36 ay vadeli olurken, ilk 6 ayı ise geri ödemesiz olarak sunuluyor.

FAİZ YOK!

Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak.

HALKBANK FAİZSİZ KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI

Bigpara'da yer alan habere göre; Halkbank İlk Adım Kredisi'nde girişimci olan firmalar için en az yüzde 50 paya sahip olmak, en fazla 2 yıl önce üniversiteden mezun olmak, 29 yaşını aşmamak ana kriter olarak belirlenmiş durumda.

Kredi kullandırılacak firmanın azami 1 yıllık faaliyetinin olması, firmanın, kurucu ortağın mezun olduğu alanda faaliyet gösteriyor veya gösterecek olması gerekiyor.

Kredinin teminatına yüzde 80 Kredi Garanti Fonu kefaleti de sağlanıyor.

KOSGEB'DEN GİRİŞİMCİLERE 1,5 MİLYONA KADAR FAİZSİZ KREDİ

İş Geliştirme Desteği kapsamında, girişimcilere 1,5 milyon TL üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ekleniyor.

Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) destek sağlanıyor.

HANGİ SEKTÖRLERİ KAPSIYOR?

"İmalat, Telekomünikasyon, Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler, Bilgi Hizmet Faaliyetleri, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri" sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, iş geliştirme desteğinden yararlanabiliyor.