Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam haberleri araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Motorinin litre fiyatına 6,50 TL'lik indirim geldi.

Motorinin litre fiyatına 6 lira 58 kuruşluk indirim, 19 Kasım Perşembe gününü 20 Kasım Cuma gününe bağlayan gece yarısından itibaren geçerli oldu. Son indirimle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul ve Ankara’da 90 TL’nin altına geriledi.

Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 71.30 TL

Motorin: 88.80 TL

LPG: 50.70 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 71.10 TL

Motorin: 88.70 TL

LPG: 50.10 TL

Ankara:

Benzin: 72.30 TL

Motorin: 88.90 TL

LPG: 50.79 TL

İzmir:

Benzin: 72.50 TL

Motorin 90.20 TL

LPG: 50.70 TL