1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte QNB, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve ING'nin oranları...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıklandı. Merkez Bankası, yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38,00 seviyesine çekti.Faiz indirimiyle birlikte bankalar da mevduat faizi oranlarını güncelledi.
Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin aylık kazancı...
Yapı Kredi
Faiz Oranı: % 44
Net Kazanç: 31.825 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.825 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: % 41
Net Kazanç: 29.655 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.655 TL
Akbank
Faiz Oranı: % 41
Net Kazanç: 29.655 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.655 TL
QNB
Faiz Oranı: % 43,5
Net Kazanç: 31.463 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.463 TL
Türkiye Finans
Faiz Oranı: % 45
Net Kazanç: 32.548 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.548 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: % 46
Net Kazanç: 33.271 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.271 TL
Odeabank
Faiz Oranı: % 41
Net Kazanç: 29.655 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.655 TL
ING
Faiz Oranı: % 45
Net Kazanç: 32.548 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.548 TL
Vakıf Katılım
Faiz Oranı: % 32,09
Net Kazanç: 23.210 TL
Vade Sonu Tutar: 1.023.210 TL
Denizbank
Faiz Oranı: % 45,5
Net Kazanç: 32.910 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.910 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: % 46,5
Net Kazanç: 33.633 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.633 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: % 39,5
Net Kazanç: 28.570 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.570 TL
N Kolay
Faiz Oranı: % 40,5
Net Kazanç: 29.293 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.293 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: % 36
Net Kazanç: 26.038 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.038 TL
Halkbank
Faiz Oranı: % 37
Net Kazanç: 26.762 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.762 TL
HSBC
Faiz Oranı: % 45
Net Kazanç: 32.548 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.548 TL
