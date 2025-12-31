1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte QNB, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve ING'nin oranları...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıklandı. Merkez Bankası, yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38,00 seviyesine çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıklandı. Merkez Bankası, yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38,00 seviyesine çekti.Faiz indirimiyle birlikte bankalar da mevduat faizi oranlarını güncelledi.

Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin aylık kazancı...

Yapı Kredi

Faiz Oranı: % 44

Net Kazanç: 31.825 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.825 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: % 41

Net Kazanç: 29.655 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.655 TL

Akbank

Faiz Oranı: % 41

Net Kazanç: 29.655 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.655 TL

QNB

Faiz Oranı: % 43,5

Net Kazanç: 31.463 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.463 TL

Türkiye Finans

Faiz Oranı: % 45

Net Kazanç: 32.548 TL

Vade Sonu Tutar: 1.032.548 TL

Fibabanka

Faiz Oranı: % 46

Net Kazanç: 33.271 TL

Vade Sonu Tutar: 1.033.271 TL

Odeabank

Faiz Oranı: % 41

Net Kazanç: 29.655 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.655 TL

ING

Faiz Oranı: % 45

Net Kazanç: 32.548 TL

Vade Sonu Tutar: 1.032.548 TL

Vakıf Katılım

Faiz Oranı: % 32,09

Net Kazanç: 23.210 TL

Vade Sonu Tutar: 1.023.210 TL

Denizbank

Faiz Oranı: % 45,5

Net Kazanç: 32.910 TL

Vade Sonu Tutar: 1.032.910 TL

Alternatif Bank

Faiz Oranı: % 46,5

Net Kazanç: 33.633 TL

Vade Sonu Tutar: 1.033.633 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: % 39,5

Net Kazanç: 28.570 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.570 TL

N Kolay

Faiz Oranı: % 40,5

Net Kazanç: 29.293 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.293 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: % 36

Net Kazanç: 26.038 TL

Vade Sonu Tutar: 1.026.038 TL

Halkbank

Faiz Oranı: % 37

Net Kazanç: 26.762 TL

Vade Sonu Tutar: 1.026.762 TL

HSBC

Faiz Oranı: % 45

Net Kazanç: 32.548 TL

Vade Sonu Tutar: 1.032.548 TL