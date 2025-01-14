1 milyon TL'nin aylık taksit ve geri ödemesi belli oldu! Konut kredisinde güncel faiz oranları

Konut kredisinde son durum ne? Kredi faizleri düştü mü? 1 milyon TL konut kredisi geri ödemesi nasıl? Konut alacaklar ve kredi kullanmak isteyenler bu soruların yanıtını araştırıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aralık ayındaki faiz indirimi sonrası konut kredisi faiz oranlarında da bir gerileme oldu.

Buna göre 14 Ocak 2025 itibarıyla 120 ay vadeli konut kredisi sağlayan bankaların güncel faiz oranları ve ödeme planları da netleşti.

FAİZ ORANLARINDA DÜŞÜŞ

60 ay vadeli konut kredisi faiz oranları yüzde 2,84 seviyesine inerken, 120 ay vadeli kredilerde ise bu oran yüzde 2,79 oldu.

KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEME PLANI NASIL?

1 milyon TL'lik bir kredi çekmek isteyenler bu kredinin geri ödemesini de araştırıyor. Buna göre; 1 milyon TL'lik 60 ay vadeli bir kredi için toplam geri ödeme 2 milyon 110 bin TL'ye ulaşırken 120 ay vadeli kredide bu rakam 3 milyon 494 bin TL'yi bulabiliyor.

Öte yandan 500 bin TL'lik ve 1 milyon TL'lik kredilerin aylık taksitleri de belli oldu.

500 bin TL’lik 120 ay vadeli kredi için:

Aylık taksit: 14 bin 483 TL

Toplam geri ödeme: 1 milyon 753 bin TL

1 milyon TL’lik kredi için:

Aylık taksit: 28 bin 966 TL

Toplam geri ödeme: 3 milyon 494 bin TL

BANKA GÜNCEL FAİZ ORANLARI (120 AY VADE)

Ziraat Bankası: Yüzde 2,79

QNB Finansbank: Yüzde 2,84

Garanti BBVA: Yüzde 2,88

Akbank: Yüzde 2,89

Vakıf Katılım ve Türkiye Finans (Kar Payı): Yüzde 2,99

İş Bankası: Yüzde 3