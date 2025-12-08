FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

1 milyon TL'nin güncel getirisi belli oldu!

TCMB, yılın son Para Politikası Kurulu toplantısını 11 Aralık Perşembe gerçekleştirecek. Piyasada, 100-200 baz puan aralığında faiz indirimi bekleniyor. Yapılacak indirim mevduat faizlerine de yansıyor. 8 Aralık itibarıyla en yüksek mevduat oranları hangi bankalarda? 1 milyon TL'nin güncel getirisi kaç TL oldu? İşte yanıtı...

1 milyon TL'nin güncel getirisi belli oldu!
Cansu Akalp

Birikimlerini mevduatta değerlendirenler mevduat faizlerindeki son durumu takip ediyor. Mevduat yatırımcısının da dikkatle beklediği TCMB’nin faiz kararı bu hafta belli olacak. Geçen hafta açıklanan kasım enflasyonunun aylık bazda %0,87 ile beklentilerin altında kalması ve yıllık enflasyonun %31,07’ye gerilemesinin ardından, Merkez Bankasından da faiz indirimi beklentileri yükseldi.

KRİTİK KARAR 11 ARALIK’TA

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; TCMB, yılın son Para Politikası Kurulu toplantısını 11 Aralık Perşembe günü gerçekleştirecek. Piyasada, 100-200 baz puan aralığında bir faiz indirimine gidilebileceği tahmin ediliyor. Son olarak ekim ayında politika faizi 100 baz puanlık indirimle %39,50 seviyesine çekilmişti. Muhtemel bir indirimin mevduat faizlerine de yansıması bekleniyor.

1 milyon TL nin güncel getirisi belli oldu! 1

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

8 Aralık 2025 itibarıyla (vadesiz hesapta para bulundurma şartı olmaksızın) bankalarca sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle:

-Denizbank: %42,25
-QNB: %41,75
-Akbank: %41,00
-Vakıfbank: %41,00
-Yapı Kredi: %40,50
-Getir Finans: %41,00
-Odea Bank: %41,00
-Alternatif Bank: %40,50
-TEB: %39,00
-Ziraat Bankası: %37,00

1 MİLYON TL'NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alınarak 1 milyon TL mevduatın getiri tablosu:

-Mevduat Tutarı: 1 milyon TL
-Mevduat Oranı: %42,25
-Mevduat Vadesi: 32 gün
-Mevduat Getirisi: 30 bin 559 TL

1 milyon TL nin güncel getirisi belli oldu! 2

DİĞER MEVDUAT GETİRİLERİ

Bu arada vadesiz hesapta belli bir miktar para bulundurma şartı karşılığında en yüksek mevduat oranları ise şöyle:

-Alternatif Bank VOV Hesap: %46,50
-ING Turuncu Hesap: %46,00
-Anadolu Bank Renkli Hesap: %46,00
-TEB Marifetli Hesap: %46,00
-Odea Oksijen Hesap: %45,00

1 milyon TL nin güncel getirisi belli oldu! 3

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Bankacılar, merkez banaksından gelebilecek bir faiz indiriminin mevduat oranlarına yansıyabileceğini aktararak, daha uzun vadenin tercih edilebileceğini ifade ediyor. Bununla birlikte yıl sonu yaklaştığı için bankaların yüksek bilanço göstermek amacıyla mevduat oranlarını da yüksek seviyede tutabileceği, mevduat yatırımcısının buna da dikkat etmesi gerektiği ifade ediliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Halkbank genç girişimciler için teminatsız 1 milyon TL’lik Gençİz Kredisi’ni başlattı Halkbank genç girişimciler için teminatsız 1 milyon TL’lik Gençİz Kredisi’ni başlattı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merkez Bankası faiz kararı: Beklenti belli oldu! Gözler 11 Aralık'taMerkez Bankası faiz kararı: Beklenti belli oldu! Gözler 11 Aralık'ta
Bakan Uraloğlu: Suriye sınırındaki demir yolu hattını ayağa kaldırıyoruzBakan Uraloğlu: Suriye sınırındaki demir yolu hattını ayağa kaldırıyoruz
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
banka faiz indirimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.