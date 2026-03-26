1 Nisan’da başlıyor! Artık o mesaj ve aramalar olmayacak: Tamamen yasaklanıyor

Dolandırıcılık vakaları nedeniyle son zamanlarda vatandaşların mağduriyetleri oldukça arttı. SMS üzerinden gönderilen linkler ile vatandaşları tuzağı çeken mesajlara önü tamamen kapatılacak.

1 NİSAN İTİBARIYLA BAŞLAYACAK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), "İşletmeciler veya adına işlem yapanlar tarafından gerçekleştirilen istenmeyen aramaların önlenmesine yönelik tedbirleri" hayata geçiriyor. 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek olan düzenlemede, iletişim kanalları kullanılarak milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı faaliyetlerde bulunulmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, aramalar veya gönderilen mesajlar yoluyla kişileri korku ve paniğe sevk eden, dolandırmaya yönelik ya da bahis ve kumar amacıyla kurulan iletişimin engellenecek.

ELEKTRONİK İMZA İLE GİRİŞ YAPILACAK

Yurtdışından Türkiye'deki abonelere gönderilen uygulamadan kişiye SMS ve MMS mesajlarında internet adresi (URL, bağlantı vb.) bulunması hâlinde, söz konusu mesajlar abonelere iletilmeyecek.

Ayrıca SMS ve MMS gönderimine imkân tanıyan kullanıcı ara yüzlerinin giriş ekranlarında, göndericinin veya mesaj göndermeye yetkili kişinin güvenli elektronik imza ile giriş yapması zorunlu olacak.

YASAKLANACAK

1 Nisan'dan itibaren elektronik haberleşme hizmetlerinin pazarlanması, tanıtımı ve bilgilendirilmesi amacıyla operatörler ile internet servis sağlayıcılarının başka firmalara ait müşterileri araması da yasaklanıyor. Bu dolandırıcılık yönteminde yeni piyasaya giren bazı internet servis sağlayıcıları, anlaştıkları bir çağrı merkezine kendilerine operatör kazandırma karşılığında ücret veriyordu.

Kurulun kararıyla, tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla, operatörlerin başka firmalara ait müşterileri araması tamamen yasaklandı.

Kaynak: Sabah