FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

1 Ocak'ta başlayacak, trafik sigortasında 'indirim' detayı! Ayrıntılar belli oldu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (SEDDK) zorunlu trafik sigortasını düzenleyen yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, gerçek kişi işleten adına düzenlenecek poliçelerin primlerinin tespitinde kullanım türü, aynı araç grubunda 5 (dahil) araca kadar özel, 5 araçtan sonra ise tüzel olarak dikkate alınacak.

1 Ocak'ta başlayacak, trafik sigortasında 'indirim' detayı! Ayrıntılar belli oldu

SEDDK'nin Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Ocak ta başlayacak, trafik sigortasında indirim detayı! Ayrıntılar belli oldu 1

TÜZEL KİŞİ DÜZENLEMESİ YAPILACAK

Buna göre, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak gerçek kişi işleten adına düzenlenecek poliçelerin primlerinin tespitinde kullanım türü, aynı araç grubunda 5 (dahil) araca kadar özel, 5 araçtan sonra ise tüzel olarak dikkate alınır hükmü getirildi. Söz konusu değişiklik ile filo olarak işletildiği halde gerçek kişi gibi bildirim yapılan poliçeler için 5 araçtan sonra tüzel kişi fiyatlaması yapılacak.

Düzenlemeye göre trafik sigortasında tüm araç gruplarında teminat limitleri artırıldı. Buna göre, otomobil araç grubunda 2026 yılı teminat limitleri yüzde 33 artırılarak araç başına maddi 400 bin TL, mağdur başına bedeli 3 milyon 600 bin TL'ye yükseltildi. Diğer araç gruplarında da söz konusu orana göre güncelleme yapıldı.

1 Ocak ta başlayacak, trafik sigortasında indirim detayı! Ayrıntılar belli oldu 2

İNDİRİM ORANI YÜZDE 30'A DÜŞÜRÜLDÜ

Riskli Sigortalar Havuzu kapsamındaki taksi, minibüs, otobüs ve otobüs (31 koltuk üstü) türündeki araç gruplarında 7. basamakta uygulanan yüzde 40 indirim oranı yüzde 30'a düşürüldü.

Düzenlemede, sürücü dahil koltuk sayısı 10 ve üzeri araçlarda sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm teminatları için kaza başına asgari sigorta teminat tutarlarında da değişikliğe gidildi.

1 Ocak ta başlayacak, trafik sigortasında indirim detayı! Ayrıntılar belli oldu 3

Buna göre, 10-17 koltuklu minibüslerde sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm teminat tutarı 6 milyon 75 bin liradan 8 milyon 80 bin liraya çıkarıldı.

18-30 koltuklu otobüslerde sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm teminat tutarı da 15 milyon 795 bin liradan 21 milyon 8 bin liraya yükseltilirken, söz konusu oranlar 31 ve üstü koltuklu otobüslerde 31 milyon 590 bin liradan 42 milyon 15 bin liraya çıkarıldı.

Düzenlemeye göre, araç ruhsatında yazmak kaydıyla ayakta yolcular için aynı teminat tutarları, sürücü dahil 18-30 koltuğa kadar 10 milyon 3 bin liraya, sürücü dahil 31 ve üstü koltuklu araçlarda 10 milyon 247 bin liraya yükseltildi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asgari ücret artışının ardından marketlere fahiş fiyat denetimi!Asgari ücret artışının ardından marketlere fahiş fiyat denetimi!
TESK Başkanından yılbaşı öncesi uyarıTESK Başkanından yılbaşı öncesi uyarı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
SEDDK trafik sigortası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Beşiktaş açıkladı! İki futbolcu kadro dışı

Beşiktaş açıkladı! İki futbolcu kadro dışı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Son hali ortaya çıktı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Son hali ortaya çıktı

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.