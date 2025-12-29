FİNANS

1 Ocak'ta resmen başlıyor! Bir sigaranın cezası 24 bin TL

2026 yılına sayılı günler kala yeni cezalar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sivil Havacılıktaki ihlallere uygulanacak cezalara da yeniden değerleme oranı kadar artacak. Yeni yılda uçakta sigara içen bir yolcu 24 bin TL ceza ödemek zorunda. Uçaklara lazer tutanlara ise 164 bin TL ceza kesilecek.

Ufuk Dağ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) 2026 yılında sivil havacılık alanındaki ihlallere verilecek cezalara ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Ocak ta resmen başlıyor! Bir sigaranın cezası 24 bin TL 1

YENİ YILLA BİRLİKTE ARTACAK

1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan cezalarda yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olarak belirlendi. NTV'de yer alan habere göre 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 143 üncü ve 144 üncü maddelerinde yer alan maddelere aykırı davranışta bulunanlara uygulanacak idari para cezalarından bazıları şöyle:

  • (Pilotlara) Uçuş emniyetini kasıtlı olarak riske atılması: 164 bin 613 TL
  • (Pilotlara) Uçuş izni alınmadan veya uçuş planı doldurulmadan uçuş gerçekleştirilmesi: 164 bin 613 TL
  • (İHA pilotları ya da şahıslara) Uçuş izni gerekliliklerine uyulmaması veya yasak bölgede uçuş yapılması: 98 bin 762 lira

1 Ocak ta resmen başlıyor! Bir sigaranın cezası 24 bin TL 2

SİGARA İÇENE 24 BİN 681 LİRA CEZA

  • (Yolcu) Uçak içerisinde duman çıkartan cihaz ve mamullerin (Sigara) kullanılması: 24 bin 681 TL
  • (Yolcu) Uçak içinde uyarılara rağmen elektronik cihazını kapatmamak, yerine oturmamak, kemerini bağlamamak, baş üstü dolabını kapatmamak, başka yolcular ve kabin ekibiyle tartışmaya devam etmek, kabin ekibinin görevini yapmasına engel olmak, hakaret etmek, talimatları yerine getirmemek: 24 bin 681 TL
  • Genel müdürlükçe yapılan teorik bilgi sınavlarında kopya çekmek: 24 bin 681 TL

UÇAĞA LAZER TUTANA 164 BİN TL CEZA

  • Havaalanı giriş kartının usulsüz kullanılması: 16 bin 460 TL
  • Uçuş emniyetini riske edecek şekilde hava araçlarına lazer tutulması, uçak haberleşmesine müdahale edilmesi veya benzer ihlallerde bulunulması: 164 bin 613 TL
  • Güvenlik kontrol noktalarında uyarılmasına rağmen taranmaya, elle aranmaya mukavemet gösterilmesi, güvenlik personelinin görevini yapmasına engel olunması: 32 bin 911 TL
  • Güvenlik tahdidi olan alanlarda yetkisi olmayan alanlara girilmesi veya yetkisiz kişilerin girmesine yardımcı olunması: 32 bin 911 TL.
