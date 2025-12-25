FİNANS

1 Ocak'ta yürürlükte: e-Ticaret ihlallerinde idari para cezaları belli oldu

Ticaret Bakanlığı, elektronik ticarette (e-ticaret) belirlenen esasların ihlali durumunda uygulanacak idari para cezalarını yeniden değerleme oranında artırdı.

e-Ticarete ilişkin ihlallerde uygulanacak idari para cezaları belirlendi! Bakanlıkça hazırlanan "Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 12'nci Maddesine Göre 2026 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, ilgili kanununda düzenlenen idari para cezaları 2025 için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 25,49'a göre artırılarak yeniden belirlendi.

Buna göre, e-ticaret hizmet sağlayıcının ticari faaliyetlerini veya ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozan uygulamalarda bulunan, hizmet sağlayıcının aleyhine olacak şekilde aracılık sözleşmesi hükümlerinde tek taraflı değişiklik yapan, sözleşmede buna imkan sağlayan herhangi hükme yer veren aracı hizmet sağlayıcıya 28 bin 620 lira ila 286 bin 206 lira arasında ceza kesilebilecek.

Süresi içinde ödeme yapmayan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıya 28 bin 620 liradan az olmamak üzere 30 güne kadarki süre aşımlarında ödenmeyen tutar kadar, 30 günü geçen süre aşımlarında ise ödenmeyen tutarın iki katı ceza uygulanabilecek.

Ayrıca Bakanlığın uyarısına rağmen aracılık sözleşmesi hükümlerinin açık ve anlaşılır veya kolayca erişilebilir olmasını sağlamayan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, her bir aykırılık için de 28 bin 620 lira ceza verilecek.

Ürünün satış fiyatında tek taraflı değişiklik yapılması dahil olmak üzere hizmet sağlayıcıyı kampanyalı mal veya hizmet satışına zorlayan aracı hizmet sağlayıcıya uygulanacak idari para cezası en fazla 1 trilyon 431 milyon 34 bin 488 lira olacak.

Aracılık sözleşmesinde herhangi bir objektif ölçüte yer verilmediği halde ya da kamu kurumlarına, adli mercilere başvuruda bulunulduğu gerekçesiyle hizmet sağlayıcıyı sıralama ya da tavsiye sisteminde geriye düşüren, sunulan hizmeti kısıtlayan, askıya alan, sonlandıran aracı hizmet sağlayıcıya kesilen idari para cezası 858 bin 620 liraya yükseltilecek.

Bakanlık tarafından talep edilen bilgi, belge ve defterler, elektronik kayıtları sunmayan kişiler ile elektronik ticaretin gelişiminin izlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla istenilen bilgileri Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne (ETBİS) bildirmeyen gerçek ile özel hukuk tüzel kişiler için uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 143 bin 102 lira, üst sınırı 715 bin 516 lira olarak güncellendi.

Bakanlıktan lisans almayan, lisansını yenilemeyen elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına, 28 milyon 620 bin 688 lira idari para cezası uygulanacak. Aykırılığın giderilmesi için 60 gün süre tanınacak. Bu süre içinde aykırılığın ortadan kaldırılmaması durumunda, 57 milyon 241 bin 378 lira ceza kesilecek ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilecek. 30 günlük sürede de aykırılık ortadan kaldırılmazsa ceza tutarı 114 milyon 482 bin 758 liraya yükselecek. Aykırılığın giderilmesi için 15 gün ek süre verilecek. Belirtilen süreler içerisinde aykırılığın giderilmemesi durumunda, Bakanlık tarafından, hizmet sağlayıcılarının ilgili internet adreslerine yönelik içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı alınabilecek.

Tebliğ, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

'Bu kadar net konuşuyorum' İsa Karakaş haberi verdi (Emekli ve memur zammı)

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

