1 Ocak'ta zorunlu olacak! Tapudaki yeni dönem için 'Dijital devrim' deyip tüm detaylarını anlattı...

2025 ile beraber yeni düzenlemeler de geliyor. Bunlardan biri de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği "3B Şehir Modelleri üretimi ve 3B Kadastro Altlığı Oluşturma Projesi". Daha öncesinde de kullanılan bu yöntem 2025 yılında daha kapsamlı kullanılmaya başlanacak.

Milliyet'e açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 3 boyutlu mülkiyet çalışmaları ve şehir modelleri altyapıları oluşturmak için 2019 yılında bu uygulamanın kullanılmaya başlandığını belirterek, şunları söyledi:

PROJELER 3 BOYUTLU MODELE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

"Projede inşaatlarda kullanılan yapıların çizimlerini içeren mimari projeleri tanıtılarak üç boyutlu modellere dönüştürülmesi ve mevcut bina modeli ile de doğrulama yapılmasını kapsıyor. Aslında kağıtta çizim olarak bulunan projelerin 3 boyutlu olarak hayata geçmesi modelleniyor. Mevcut kadastrolarda bunun uygulanması hedefleniyor"

Özelmacıklı, dijital bir ortamda binanın modellenmesini sağlayacak bu yöntem ile, "Dijital arşiv sağlanacak olması modern kadastroya geçişte önemli bir avantaj sağlayacak" sözlerini kullandı.

RİSK ANALİZİ ÇOK DAHA KOLAY YAPILACAK!

Yaşanan sınır anlaşmazlıklarının, eğim ve benzeri sorunların bu yöntemle ortadan kalkabileceğinin altını çizen Özelmacıklı, "Deprem ya da sel gibi çeşitli doğal afetlerle ilgili risk analizlerini yapabilmeniz açısından bunun önemli bir etkisi var. Gayrimenkulde değerin doğru belirlenmesi açısından çok sayıda faydası olacak" dedi.

Ayrıca, gayrimenkullerin imar düzenlemesine uygun olup olmadığı çok daha kolay tespit edilirken, kat eklenip eklenmediği de denetlenebilecek.

1 OCAK'TA ZORUNLU

Dijital devrim olarak nitelendirildiğini bildiren Özelmacıklı, "Türkiye genelinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemleriyle ilgili yapılacak düzenleme yapıların dijital ortamda daha güvenilir ve şeffaf bir şekilde kaydedilmesini, denetlenmesi imkanını sağlayacak" cümleleri sarf etti.

Mimari projelerle birlikte üç boyutlu sayısal yapı modellerinin de elektronik ortama iletilmesinin 1 Ocak itibarıyla zorunlu olacağını kaydeden Özelmacıklı, bu sistem ile şehrin üzerinde hareket edilebileceğini belirtti.