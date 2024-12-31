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  4. 1 Ocak'tan itibaren başlıyor... Yurt dışına çıkış işlemlerinde yeni dönem! O da online sisteme taşınıyor

1 Ocak'tan itibaren başlıyor... Yurt dışına çıkış işlemlerinde yeni dönem! O da online sisteme taşınıyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
31.12.2024 17:26
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Yurt dışına çıkış harcı için yarından itibaren pulla ödeme usulü sona erecek, belirli yöntemlerle gerçekleştirilen harç ödemeleri Emniyet Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda otomatik aktarıldığından çıkış noktalarında ayrıca makbuz gösterilmesine gerek kalmayacak.

1 Ocak'tan itibaren başlıyor... Yurt dışına çıkış işlemlerinde yeni dönem! O da online sisteme taşınıyor

Yurt dışına çıkış harcı yarından itibaren 710 lira olacak.

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) yayımlanan tebliğle geçmişte yurt dışına çıkış için gerekli olan "pul" ile ödeme tarihe karışıyor.

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ONLİNE SÜRÜÇ BAŞLADI

Yurt dışına çıkış harcı için ödemeler, GİB internet sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamalarından, aynı zamanda anlaşmalı bankaların internet, mobil bankacılık uygulamaları ile söz konusu bankaların, PTT'nin ve vergi dairelerinin veznelerinden yapılabiliyor.

Bu yöntemleri kullanarak yapılan ödemeler Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) elektronik ortamda otomatik aktarılıyor.

Bu nedenle vatandaşların yurt dışına çıkış noktalarında ayrıca makbuz göstermesine gerek kalmayacak.

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DİJİTAL VERGİ DAİRESİNDEN KONTROL EDİLEBİLİYOR

Ödemelerin EGM'ye aktarılıp aktarılmadığı Dijital Vergi Dairesinden kontrol edilebiliyor. Bu kapsamda sitede yer alan "Yurt Dışına Çıkış Harcı Sorgulama" menüsünden ödemenin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılabiliyor.

Harç, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, mal müdürlükleri ile gümrük saymanlıklarının veznelerinden de makbuz karşılığı ödenebilecek.

Ancak bu durumda çıkış noktalarında yapılacak kontroller için ödeme makbuzunun yetkili emniyet personeline gösterilmesi gerekiyor.

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10 OCAĞA KADAR GEÇERLİ

Ayrıca, bugüne kadar 500 lira üzerinden yapılan harç ödemeleri, pullu olanlar dahil, 10 Ocak 2025 günü sonuna kadarki yurt dışına çıkışlar geçerli olacak.

Anahtar Kelimeler:
gelir idaresi başkanlığı harç yurt dışı
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