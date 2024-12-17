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  4. 1 Ocak'tan sonra artık onlar ilan veremeyecek! Konut ve otomobil satışında yeni dönem başlıyor... Bakan Bolat açıkladı

1 Ocak'tan sonra artık onlar ilan veremeyecek! Konut ve otomobil satışında yeni dönem başlıyor... Bakan Bolat açıkladı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
17.12.2024 06:35
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Konut ve otomobil satışında yeni yılda yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat TBMM'de yaptığı konuşmada emlak ve araç piyasasını ilgilendiren düzenlemeyle ilgili detayları açıkladı. Bakan Bolat, "Emlak ilanları bakımından 1 Ocak 2025 tarihi itibari ile yetkisiz kişiler taşınmaz ilanı veremeyecektir. Önümüzdeki günlerde otomotiv sektörü bakımından yürüttüğümüz çalışmaları da 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

1 Ocak'tan sonra artık onlar ilan veremeyecek! Konut ve otomobil satışında yeni dönem başlıyor... Bakan Bolat açıkladı

Konut ve araç satışında yeni düzenleme 1 Ocak itibariyle hayata geçiyor. Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerinde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM'de yaptığı konuşmada yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı. Yeni yılda yeni bir dönemin başlayacağını açıklayan Bakan Bolat, artık yetkisiz kişilerin araç ve konut satışı yapamayacağını duyurdu. Bolat "Vergi borçları siliniyor mu?" sorusuna da yanıt verdi.

Bakan Bolat, şunları söyledi;

ARAÇ VE KONUT SATIŞINDA YENİ DÖNEM!

Emlak ilanları bakımından 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, yetkisiz kişiler taşınmaz ilanı veremeyecektir. Önümüzdeki günlerde otomotiv sektörü bakımından yürüttüğümüz çalışmaları da 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde tamamlayacağız.

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VERGİ BORÇLARI SİLİNİYOR MU?

Vergi borçlarını silindiği yönündeki yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

VERGİ DENETİMLERİNDE KARARLILIK VURGUSU

Vergi harcamalarına sadece sermaye kesimine sağlandığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Bakın en büyük vergi harcama kalemi nedir biliyor musunuz? Asgari ücretten vergi almamanızın 2025 yılındaki maliyeti 853 milyar TL neredeyse tüm vergilerin üçte biri ediyor.

KAYITDIŞILIK İLE MÜCADELE SÜRECEK

Sürekli zarar beyan eden, aşırı düşük kar beyan edenleri tespit edip incelemeye alıyoruz denetimleri yürütüyoruz. Kayıtdışılıkla mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

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VATANDAŞA FATURA DESTEĞİ

Vatandaşımızın her 100 liralık doğal gazının 65 lirasını, her 100 liralık elektrik lirasının 60 lirasını hazine ödüyor.

"2025 ENFLASYONUN DÜŞTÜĞÜ BİR YIL OLACAK"

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de enflasyonu düşürmek ana hedeftir. Enflasyon 70'lerde de sorundu 80’de de sorundu 90’da da sorundu AK Parti hükümetinde tek haneye inmişti tekrar tek haneye indireceğiz. 2025 enflasyonun düştüğü bir yıl olacak.

dada

Anahtar Kelimeler:
Otomobil ilan konut ömer bolat
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