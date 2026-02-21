FİNANS

1 saat içinde 1 milyon sipariş geliyor: ‘Telefonlar susmuyor’

Dışarıdan yemek sipariş alışkanlığı her geçen gün artıyor. Ramazan’da ise iftara 1 saat kala oluşan sipariş yoğunluğu hem kuryeleri hem de işletmeleri zorluyor. Yemek siparişinin yoğunluktan dolayı gecikmesi nedeniyle sipariş iptalleri ve israf yükü de artıyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Çalışma hayatının yoğunluğu ve bireysel yaşamın artması gibi etkenlerden dolayı dışarıdan yemek siparişi alışkanlığı artıyor. İftara bir saat kala verilen toplu siparişler hem teslimat ağını hem de işletmelerin mutfaklarını zorluyor.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, her gün 1 milyona yemek siparişi veriliyor. Gün içinde yayılan bu 1 milyon sipariş, Ramazan’da 1 saat içinde veriliyor. Bir anda yemek siparişi patlaması yaşanırken kuryelerde teslimatta zorlanıyor.

1 saat içinde 1 milyon sipariş geliyor: ‘Telefonlar susmuyor’ 1

Şikâyet platformları ve sosyal medyada paylaşılan kullanıcı yorumları, iftara yetişmeyen siparişlerin her yıl benzer mağduriyetlere yol açtığını gösteriyor. Sektör temsilcileri, sorunun temelinde aynı dakikalara yığılan talebin bulunduğunu ifade ediyor.

1 saat içinde 1 milyon sipariş geliyor: ‘Telefonlar susmuyor’ 2

RESMEN PATLAMA YAŞANIYOR

Gün içinde görece sakin olan sipariş trafiği, iftara 30–45 dakika kala âdeta patlama yaşıyor. Bu yoğunluk hem kuryelerin kapasitesini aşıyor hem de restoran mutfaklarında aksamalara yol açıyor.
1 saat içinde 1 milyon sipariş geliyor: ‘Telefonlar susmuyor’ 3

KAPASİTEMİZ YETMİYOR

İstanbul Beylikdüzü’nde döner kebap restoranı işleten Hacı Bayramoğlu, iftara 1 saat kala sistemin kitlendiğini aynı anda yüzlerce siparişin geldiğini belirtti. Ekstra personel almalarına rağmen yetişmekte zorlandıklarını kaydeden Bayramoğlu, “En büyük sıkıntı ise iftara birkaç dakika kala iptal edilen ya da geç ulaştığı için geri çevrilen siparişler. O yemekleri yeniden satma şansımız olmuyor. Hem maliyet hem de israf açısından bizi zorluyor” dedi.

Müşterinin tam ezan vaktinde yemeğinin ulaşmasını istediğini kaydeden bir kurye ise trafik yoğunluğundan ve park sorunundan dolayı sipariş teslimatlarının zor olduğunu belirtti. Kurye, ““İftara 40–45 dakika kala telefon susmuyor. Aynı bölgede arka arkaya teslimat çıkıyor ama trafik çok yoğun oluyor” şeklinde konuştu.
1 saat içinde 1 milyon sipariş geliyor: ‘Telefonlar susmuyor’ 4

SİPARİŞ SİSTEMİ DEĞİŞMELİ

Uzmanlar, çözümün planlı sipariş modelinden geçtiğini belirtiyor. Gün içine yayılan ön sipariş sistemlerinin teşvik edilmesi, kullanıcıların iftar saatinden saatler önce sipariş vererek belirli bir teslimat aralığı seçmesi ve restoranların kapasiteye göre sipariş kabul etmesi gerektiği vurgulanıyor.

1 saat içinde 1 milyon sipariş geliyor: ‘Telefonlar susmuyor’ 5

Teslimat saat aralıklarının daha net tanımlanması, ‘ezan dakikasına teslim’ beklentisinin yerine 15–20 dakikalık zaman dilimleri oluşturulması öneriliyor. Ayrıca ramazan dönemine özel geçici kurye istihdamı, bölgesel yoğunluk haritalarıyla sipariş yönlendirme ve dinamik kapasite planlaması gibi teknolojik çözümler de gündeme geliyor. Platformların, belirli bir saat diliminde aşırı yığılma olduğunda sipariş alımını sınırlaması ya da farklı saatlere teşvik indirimi uygulaması da öneriliyor.

Ramazan yemek siparişi
En Çok Aranan Haberler

