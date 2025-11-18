FİNANS

1 Şubat 2026 yürürlükte: Trafik sigortasına yüzde 20 indirim geliyor! Şartlar belli oldu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), engelli bireylerin trafik sigortasından indirimli yararlanmalarına ilişkin yeni düzenlemenin 1 Şubat 2026'da yürürlüğe gireceğini bildirdi.

1 Şubat 2026 yürürlükte: Trafik sigortasına yüzde 20 indirim geliyor! Şartlar belli oldu

SEDDK'den yapılan açıklamada, engelli bireylerin trafik sigortasından indirimli yararlanmalarına imkan sağlayan yeni düzenlemenin 1 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

1 Şubat 2026 yürürlükte: Trafik sigortasına yüzde 20 indirim geliyor! Şartlar belli oldu 1

YÜZDE 20 İNDİRİM UYGULANACAK

Ulusal Engelli Veri Sistemine kayıtlı olan engelli bireylerin söz konusu tarihten itibaren sahip oldukları bir araç için trafik sigortasından indirimli olarak faydalanabileceği kaydedilen açıklamada, düzenlemeye göre, engelli bireylerin araçları için trafik sigortası azami primlerine mevcut indirimlere ilave olarak yüzde 20'ye varan oranlarda ek indirim uygulanacağı ifade edildi.

1 Şubat 2026 yürürlükte: Trafik sigortasına yüzde 20 indirim geliyor! Şartlar belli oldu 2

Açıklamada, engelli bireyin TC Kimlik Numarası ile tanımlanacak indirim oranı ve tutarının trafik sigortası poliçesinin ön yüzünde yer alacağı belirtildi.

İNDİRİM ŞARTLARI

Yeni uygulama, 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak ve şu detayları içerecek:

  • Kayıt Şartı: İndirimden faydalanmak isteyen engelli bireylerin Ulusal Engelli Veri Sistemi'ne kayıtlı olması gerekiyor.

1 Şubat 2026 yürürlükte: Trafik sigortasına yüzde 20 indirim geliyor! Şartlar belli oldu 3

  • İndirim Oranı: Engelli bireylerin araçları için trafik sigortası azami primlerine, mevcut indirimlere ilave olarak yüzde 20'ye varan oranlarda ek indirim uygulanacak.
  • Kapsam: İndirim, Ulusal Engelli Veri Sistemi'ne kayıtlı engelli bireylerin sahip olduğu bir adet araç için geçerli olacak.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır
