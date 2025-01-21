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1 Şubat'ta başlayacak! Toplu taşımaya ücretsiz binemeyecekler

21.01.2025 12:46
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Başkentte hizmet veren özel halk otobüsçüleri, Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) kendilerine sağlanan abonman, indirimli ve ücretsiz tarifeler için gelir desteğinin 31 Aralık 2024'te kesilmesi gerekçesiyle 1 Şubat'tan itibaren bu tarifelerden yararlanan yolcuları taşımayacaklarını bildirdi.

1 Şubat'ta başlayacak! Toplu taşımaya ücretsiz binemeyecekler

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) ve Ankara Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası (ÖHO) imzasıyla özel halk otobüslerine asılan duyuruda, ABB tarafından kendilerine sağlanan abonman, indirimli ve ücretsiz tarifeler için gelir desteğinin 31 Aralık 2024'te kesildiği belirtildi.

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BAKANLIĞIN VERDİĞİ DESTEK YETERSİZ

Gelir desteğinin yeniden verilip verilmeyeceğine ilişkin ABB'den bir karar çıkmadığı ve bu konuda destek ödemesi yapılmadığı aktarılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ücretsiz yolcular için verdiği desteğin de yeterli olmadığı ifade edildi.

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1 ŞUBAT'TAN İTİBAREN O YOLCULAR TAŞINMAYACAK

Açıklamada, özel halk otobüslerinin ekonomik olarak hizmetleri devam ettirmesinin imkansız hale geldiği vurgulanarak, 1 Şubat'tan itibaren ücretsiz, abonman ve indirimli tarifelerinden faydalanan yolcuların taşınmayacağı bildirildi.
TÖHOB ve ÖHO'nun duyurusunda, bu tarihten itibaren yalnızca tam bilete sahip vatandaşların özel halk otobüslerine binebileceği bildirilerek, ücretsiz, indirimli ve abonman karta sahip kişilerin EGO araçlarını tercih etmeleri rica edildi.

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EGO'DAN AÇIKLAMA

EGO Genel Müdürlüğü ise sosyal medya platformu X'te, bir kullanıcının ABB'nin bu konuda nasıl bir karar alacağına ilişkin sorusu üzerine konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Özel halk otobüsçülerinin kararıyla yakından ilgilenildiği belirtilen açıklamada, "ABB ve EGO Genel Müdürlüğü hesapları tarafından yapılmamış olan hiçbir duyuruya itibar etmemenizi rica ederiz" ifadelerine yer verdi.

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Resmi Gazete'de 4 Mart 2014 tarihinde yayımlanan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliğinde, kimlerin toplu taşıma hizmetlerinden ne şekilde yararlanacağına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği hatırlatılan açıklamada, "Sorun yaşamanız halinde araç plakası, hat numarası, tarih ve saat bilgisi bildirmeniz halinde gerekli işlemler yapılacaktır" bilgisi paylaşıldı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Ankara Toplu taşıma
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