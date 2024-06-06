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1 Temmuz'dan itibaren geçerli! Türk Telekom'dan internete zam... İşte yeni tarife

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
06.06.2024 13:14
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Türk Telekom internet ücretlerine zam geliyor. 1 Temmuzdan itibaren zamlı tarife uygulanacak.. Zamdan taahhütsüz müşteriler ve yeni üye olacak müşteriler etkilenecek.

1 Temmuz'dan itibaren geçerli! Türk Telekom'dan internete zam... İşte yeni tarife

Türk Telekom, Evde/İşte İnternet tarifeleri, MEB tarifeleri, Yalın/Alo ve Alo dakika paketleri, Statik IP ve Tek Seferlik İşlem ücretlerinde 1 Temmuz 2024 itibarıyla zam yapacağını duyurdu. En düşük taahhütsüz ve limitsiz internet paketi olan "12 Mbps’ye kadar" internet paketinin fiyatı 650 TL’den 755 TL’ye yükselecek.

Türk Telekom’un resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle:
“1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren; Evde/İşte İnternet tarifelerinin liste fiyatı, MEB tarifelerinin liste fiyatı, Yalın/Alo erişim liste fiyatı ve Alo dakika paketlerinin liste fiyatı, Statik IP liste fiyatı ve Tek Seferlik İşlem ücretlerinde (nakil, devir, hat dondurma, hat kapama) güncelleme yapılacaktır.

TAAHÜTLÜ MÜŞTERİLER ZAMDAN ETKİLENMEYECEK

Bahse konu liste fiyatı güncellemelerinden, sadece taahhütsüz durumda olan müşterilerimiz etkilenecek olup, taahhütlü müşterilerimiz taahhüt süreleri boyunca herhangi bir fiyat değişikliğinden etkilenmeyecektir.

Taahhütsüz müşterilerimiz de avantajlı kampanyalarımıza katılarak hiçbir fiyat değişikliğinden etkilenmeden kullanımlarına devam edebilirler.”

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