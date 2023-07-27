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1 trilyon 119 milyar lira... Erdoğan imzaladı: 2023 yılı ek bütçesi Resmi Gazete'de

27.07.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda Meclis'e gelen torba yasa içerisinde yer alan ek bütçe için Erdoğan'dan onay geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre

1 trilyon 119 milyar lira... Erdoğan imzaladı: 2023 yılı ek bütçesi Resmi Gazete'de

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla, genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 1 trilyon 74 milyar 508 milyon 886 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 45 milyar 5 milyon 627 bin lira olmak üzere toplam 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira ödenek eklendi.

Ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı ödeneklerini ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili kılındı.


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