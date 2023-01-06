FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 10 bin, 20 bin hatta 50 bin TL... Bankalar yarışa girdi! EYT sonrası promosyonlar ne kadar olacak? Emekli maaşı sonrası gözler orada...

10 bin, 20 bin hatta 50 bin TL... Bankalar yarışa girdi! EYT sonrası promosyonlar ne kadar olacak? Emekli maaşı sonrası gözler orada...

06.01.2023 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT'lilerin beklediği müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Şimdi EYT düzenlemesinin Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Diğer yandan ise EYT'liler için maaşlar kadar bankaların vereceği promosyon da merak konusu oldu. Emekli maaşlarına gelen yüzde 30'luk zamdan sonra emekliler "Banka promosyonu ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. 10 bin, 20 bin hatta 50 bin TL... Bankalar emeklileri çekmek için yarışa girdi. İşte haberin detayları...

10 bin, 20 bin hatta 50 bin TL... Bankalar yarışa girdi! EYT sonrası promosyonlar ne kadar olacak? Emekli maaşı sonrası gözler orada...

Merakla beklenen EYT düzenlemesi sonrasında maaşlar kadar bankaların vereceği promosyon da gündemden düşmüyor. EYT'liler hem maaşlarını, hem de promosyonlarını almak için gün sayıyor. 10 bin TL, 20 bin TL hatta 50 bin TL... Beklentilerin havada uçuştuğu banka promosyonları ne kadar olacak? İşte detaylar...

qq

BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR OLACAK? BANKALAR KESENİN AĞZINI AÇMAYA HAZIRLANIYOR

EYT düzenlemesi sonrası bankalar promosyon yarışına girdi. Bankalar, emeklilerin maaşını kendi bankalarına taşıması için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. Emeklilere bankaların ne kadar promosyon verecekleri merak ediliyor. 10 bin liradan başlayıp, 50 bin liraya kadar çıkan promosyon beklentileri havada uçuşuyor. Bankaların ne kadar fiyat vereceği ise merak konusu.

ww

EYT'LİLER NE KADAR PROMOSYON ALACAK?

EYT düzenlemesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak. Yeni emekli olanların alacağı promosyonların 10 bin ile 15 bin lirayı bulması bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında 1 Kasım 2022'de sözleşme imzalanmıştı. O protokole göre maaşı 3 bin 500 lira olanlara 3 bin lira, 3 bin 500-7 bin 500 lira arasında olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arasında olanlara 4 bin 500, 10 bin lira ve üzeri maaş alanlara 5 bin lira promosyon veriliyor. Ancak protokolle belirlenen bu rakamlar asgari tutar. Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabiliyor.

fa

Maaşını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirimler banka şubelerinden ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Bankalar tarafından promosyonların ödenmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve üç yıl süreyle aynı bankada kalacaklarına dair taahhütname imzalamaları gerekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğal gaz fiyatları ucuzlayacak mı? Bakan Dönmez açıkladıDoğal gaz fiyatları ucuzlayacak mı? Bakan Dönmez açıkladı
AK Parti'den emekli maaşı hamlesiAK Parti'den emekli maaşı hamlesi
Kılıçdaroğlu tepki gösterip istediği zam oranını duyurdu Kılıçdaroğlu tepki gösterip istediği zam oranını duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Promosyon banka maaş EYT emekli

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Erdoğan "Müjde" diyerek duyurdu! Faiz oranları ve vade sürelerini tek tek açıkladı

Erdoğan "Müjde" diyerek duyurdu! Faiz oranları ve vade sürelerini tek tek açıkladı

Bakan Kurum duyurdu! Yeni konut kampanyası geliyor

Bakan Kurum duyurdu! Yeni konut kampanyası geliyor

Bu çiftin hayatı 'bir yalanla' kabusa döndü! "Gaflete düştük"

Bu çiftin hayatı 'bir yalanla' kabusa döndü! "Gaflete düştük"

O tarihten 3 gün sonra... '15 bin TL...' EYT promosyonunda önemli şart

O tarihten 3 gün sonra... '15 bin TL...' EYT promosyonunda önemli şart

Ev kiralarındaki yüzde 25 sınırından sonra... Dükkanlara da mı gelecek? Dikkat çeken çıkış! Kantinleri işaret etti

Ev kiralarındaki yüzde 25 sınırından sonra... Dükkanlara da mı gelecek? Dikkat çeken çıkış! Kantinleri işaret etti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.