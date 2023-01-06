10 bin, 20 bin hatta 50 bin TL... Bankalar yarışa girdi! EYT sonrası promosyonlar ne kadar olacak? Emekli maaşı sonrası gözler orada...

Merakla beklenen EYT düzenlemesi sonrasında maaşlar kadar bankaların vereceği promosyon da gündemden düşmüyor. EYT'liler hem maaşlarını, hem de promosyonlarını almak için gün sayıyor. 10 bin TL, 20 bin TL hatta 50 bin TL... Beklentilerin havada uçuştuğu banka promosyonları ne kadar olacak? İşte detaylar...

BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR OLACAK? BANKALAR KESENİN AĞZINI AÇMAYA HAZIRLANIYOR

EYT düzenlemesi sonrası bankalar promosyon yarışına girdi. Bankalar, emeklilerin maaşını kendi bankalarına taşıması için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. Emeklilere bankaların ne kadar promosyon verecekleri merak ediliyor. 10 bin liradan başlayıp, 50 bin liraya kadar çıkan promosyon beklentileri havada uçuşuyor. Bankaların ne kadar fiyat vereceği ise merak konusu.

EYT'LİLER NE KADAR PROMOSYON ALACAK?

EYT düzenlemesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak. Yeni emekli olanların alacağı promosyonların 10 bin ile 15 bin lirayı bulması bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında 1 Kasım 2022'de sözleşme imzalanmıştı. O protokole göre maaşı 3 bin 500 lira olanlara 3 bin lira, 3 bin 500-7 bin 500 lira arasında olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arasında olanlara 4 bin 500, 10 bin lira ve üzeri maaş alanlara 5 bin lira promosyon veriliyor. Ancak protokolle belirlenen bu rakamlar asgari tutar. Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabiliyor.

Maaşını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirimler banka şubelerinden ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Bankalar tarafından promosyonların ödenmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve üç yıl süreyle aynı bankada kalacaklarına dair taahhütname imzalamaları gerekiyor.

