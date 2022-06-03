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10 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar!

03.06.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da fırın işletmecileri 10 bin liraya kadar yükselen maaşla çalışacak usta bulmakta zorluk çekiyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 7.Grup (Ekmek, un ve unlu mamuller) Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Ali Danış, turizm sezonunun başlamasıyla ustaların otellerde çalışmayı tercih etmesinden dolayı yaz aylarında personel sıkıntısı yaşandığına dikkati çekti.

10 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar!

Antalya'da fırıncılar, usta- çırak ilişkisiyle mesleki tecrübenin kazanıldığı simit, ekmek, pasta, tatlı imalatında çalışacak usta bulamamaktan şikayet etti. İlgili okullardan mezun olan genç ustaların daha yüksek maaşa iş bulma arzusuyla fırınlarda çalışmayı tercih etmemesi, iş hayatına yeni başlayanların başka iş kollarına ve tecrübeli ustaların turizm sektörüne yönelmesiyle Antalya'da fırın işletmecileri 10 bin liraya kadar yükselen maaşla çalışacak usta bulmakta zorluk çekiyor.

Kentte, ekmek, simit, pasta, tatlı ustalarının maaşı, fırın kapasitesi, üretim çeşitliliği, ustanın tecrübesine göre asgari ücret ile 10 bin lira arasında değişiyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 7.Grup (Ekmek, un ve unlu mamuller) Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Ali Danış, turizm sezonunun başlamasıyla ustaların otellerde çalışmayı tercih etmesinden dolayı yaz aylarında personel sıkıntısı yaşandığına dikkati çekti.

Danış, şunları söyledi:

"Sektörümüzün en büyük sıkıntısı eleman yetersizliği ve yeni ustaların yetişmemesi. Antalya turizm şehri olmasından dolayı otellerin faaliyete geçmesiyle yaz aylarında eleman bulmakta zorluk çekiyoruz. Fırıncılık biraz meşakkatli, gençler masa başı iş istiyor. Bu nedenle fırınlarda çalışmayı istemiyorlar. Yaş pasta, kuru pasta, simit, ekmek hepsinin ustası ayrı. Tecrübeli usta bulmak zor. Kalifiyesine göre 10 bin lira maaş alan usta da asgari ücretle çalışan ustalarımız da var. Çoğu fırın işletmesi bu maaşı ödemekte zorlanıyor. Elindeki kalifiye ustayı da kaçırıyor." (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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