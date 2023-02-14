10 bin TL deprem yardımı nasıl alınır, şartlar ne? Depremzedelere 10 bin TL yardım ne zaman verilecek?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremzedelere 10 bin TL deprem yardım parası ödeneceğini duyurdu. Bu açıklamaların ardından 10 bin TL deprem yardımının nasıl alınacağı ve başvurularının nasıl yapılacağı merak edilmeye başlandı. Depremzedelere 10 bin TL deprem yardımı hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

10 BİN TL DEPREM YARDIMI NASIL ALINIR, ŞARTLAR NE?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında; depremden etkilenen ailelere, 10 bin TL deprem yardımını yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremden zarar gören ailelerin hesaplarına şimdilik 10 bin liralık destek sağlanacak." dedi.

DEPREMZEDELERE 10 BİN TL YARDIM NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hasar tespitinin ardından 10 biner lira ailelere ulaştıracağız. Bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise konu hakkında yaptığı açıklamasında; "Hasar tespit çalışmalarını yapıp 10 bin Türk Lirası yardımlarını yapmaya başlamak istiyoruz. Hazırlıklarımız tamamdır" ifadelerini kullandı.

