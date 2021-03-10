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10 Mart BİM aktüel ürünler | BİM'de bu hafta ne var?

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.03.2021 15:42 | Son Güncelleme

BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Mart 2021 Salı ve 12 Mart Cuma günü satışı başlayacak ürünler için yayınlandı. Biri 2, diğeri 3 sayfa şeklinde yayınlanan listelerde ürünlerin fiyatları ile ilgili bilgiler de tüketici ile paylaşıldı. Kataloğa göre 9 Mart 2021 ve 12 Mart tarihlerinde satılacak olan BİM kataloğu aktüel ürünleri neler? İşte uygun fiyata ürünler ve diğer BİM aktüel ürünleri...

10 Mart BİM aktüel ürünler | BİM'de bu hafta ne var?

BİM market zincirlerinin yayınladığı BİM aktüel ürünler katalogu 9 Mart 2021 ve 12 Mart 2021 tarihleri için yayınlandı. Tüketici birbirinden güzel, farklı kategorilerde ve ucuz ürünleri almak için BİM aktüel katalogunu araştırmaya koyuldu. Peki BİM marketleri aktüel ürünleri neler? 9-12 Mart tarihinde hangi ürünler mevcut?

9-12 Mart'ta satışı başlayacak katalog ürünlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar istedikleri ürünü kendisine en yakın mağazaya giderek temin edebilecek. Öte yandan ürünler her mağazada sınırlı sayılarda bulunacak.

9 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?

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9 Mart Salı günü itibariyle satışa başlayan ürünler arasında pirinç, ton balığı, mayonez, limon suyu, nar ekşisi, biber ve baharat tarzında ürünler yer aldı. Noodle Nudo fiyatı 8,95 TL olarak tüketiciye duyuruldu.

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9 Mart Salı günü itibariyle satışa başlanan ürünlerin olduğu katalogun arka sayfasında ise 16,90 TL'ye satılan Performans markasının Protein Tozu yer aldı. Yie meyve barı ,fıstık ezmesi, protein bar, multivitaminli içecek de önerilen ürünler arasında yerini aldı. Pek çok farklı aburcubur ürünü katalogun ilk sayfasında tüketici ile buluştu.

12 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?

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Kahvaltılık sunum tabakları, tavalar ve çaydanlık gibi kahvaltı ürünleri 12 Mart Cuma katalogunun ilk sayfasında yer aldı. Cam Çay Makinesi 239 TL olarak sunuldu.

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Televizyon, akıllı saat, şarj aleti, USB bellek ve çeşitli oyuncaklar 12 Mart aktüel ürünler katalogunun ikinci sayfasında yer aldı. Dijitsu marka 43 İNÇ FULL HD uydu alıcılı televizyon 1.999 TL olarak satışa sunuldu. HP marka Wifi yazıcı ise 249 TL fiyatı ile tüketiciye tanıtıldı.

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Yemek takımları, çay bardakları, yatak örtüleri, elektrikli süpürgeler, ütü, masa örtüsü ve dikiş seti 12 Mart Cuma katalogunun en arka sayfasında yer alan ürünlerden bazıları oldu. Arnica Cyclone marka elektrikli süpürge 549 TL olarak tüketiciye tanıtıldı.


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