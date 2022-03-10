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10 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 10 Mart 2022 Perşembe

10.03.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Mart Bitcoin ve Ethereum fiyatları ve kripto para piyasalarında son dakika gelişmeleri çok sayıda vatandaş tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kripto para birimlerinde son durum Rusya - Ukrayna savaşının 15. gününde araştırılmaya başlandı. Peki 10 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? İşte 10 Mart 2022 Perşembe kripto paralarda son durum...

10 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 10 Mart 2022 Perşembe

10 Mart Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasaları Rusya-Ukrayna savaşının 15. gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kripto para alım satımı yapmak isteyen kişiler ile ellerindeki parayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara devam ediyor. Bu kapsamda 10 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? sorularının yanıtı merak konusu oldu. 10 Mart 2022 Perşembe kripto paralarda son durum ve güncel fiyatlar haberimizde.

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin'in 10 Mart Perşembe günü yüzde 3,25 değer kaybetti.

Bitcoin'in alış fiyatı: 40.256,99 Dolar

Bitcoin'in satış fiyatı: 40.256,98 Dolar

BİTCOİN KAÇ TL?

Bitcoin alış fiyat: 589.362,33 TL

Bitcoin satış fiyatı: 589.362,19 TL

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum'un 10 Mart Perşembe günü yüzde 3,46 değer kaybetti.

Ethereum bugün satış fiyatı; 2.622,0600 Dolar

Ethereum bugün alış fiyat; 2.622,0500 Dolar

ETHEREUM KAÇ TL?

Ethereum alış fiyat: 38.386,9584 TL

Ethereum satış fiyatı: 38.386,8120 TL

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin'in 10 Mart Perşembe günü yüzde 3,20 değer kaybetti.

Dogecoin satış fiyatı; 0,1179 Dolar

Dogecoin alış fiyatı; 0,1178 Dolar

DOGECOİN KAÇ TL?

Dogecoin alış fiyatı: 1,7261 TL

Dogecoin satış fiyatı: 1,7246 TL

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Ripple'ın 10 Mart Perşembe günü yüzde 0,21 değer kaybetti.

Ripple alış fiyatı: 0,7447 Dolar

Ripple satış fiyatı: 0,7446 Dolar

RİPPLE KAÇ TL?

Ripple alış fiyatı; 10,9024 TL

Ripple satış fiyatı; 10,9009 TL

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Rusya Ukrayna Ethereum Kripto para Dogecoin
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