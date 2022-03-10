10 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 10 Mart 2022 Perşembe

10 Mart Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasaları Rusya-Ukrayna savaşının 15. gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kripto para alım satımı yapmak isteyen kişiler ile ellerindeki parayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara devam ediyor. Bu kapsamda 10 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? sorularının yanıtı merak konusu oldu. 10 Mart 2022 Perşembe kripto paralarda son durum ve güncel fiyatlar haberimizde.
Bitcoin'in 10 Mart Perşembe günü yüzde 3,25 değer kaybetti.
Bitcoin'in alış fiyatı: 40.256,99 Dolar
Bitcoin'in satış fiyatı: 40.256,98 Dolar
Bitcoin alış fiyat: 589.362,33 TL
Bitcoin satış fiyatı: 589.362,19 TL
Ethereum'un 10 Mart Perşembe günü yüzde 3,46 değer kaybetti.
Ethereum bugün satış fiyatı; 2.622,0600 Dolar
Ethereum bugün alış fiyat; 2.622,0500 Dolar
Ethereum alış fiyat: 38.386,9584 TL
Ethereum satış fiyatı: 38.386,8120 TL
Dogecoin'in 10 Mart Perşembe günü yüzde 3,20 değer kaybetti.
Dogecoin satış fiyatı; 0,1179 Dolar
Dogecoin alış fiyatı; 0,1178 Dolar
Dogecoin alış fiyatı: 1,7261 TL
Dogecoin satış fiyatı: 1,7246 TL
Ripple'ın 10 Mart Perşembe günü yüzde 0,21 değer kaybetti.
Ripple alış fiyatı: 0,7447 Dolar
Ripple satış fiyatı: 0,7446 Dolar
Ripple alış fiyatı; 10,9024 TL
Ripple satış fiyatı; 10,9009 TL
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