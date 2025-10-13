10 milyar TL’lik vurgun! İşte böyle dolandırdılar, iplikleri pazara çıktı

6 ilde gerçekleşen operasyonun merkezinde İstanbul yer aldı. Bazı vatandaşları kredi vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 33 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Suç Gelirleriyle Mücadele Amirliği ekipleri, bazı vatandaşların "şartsız, koşulsuz ve faizsiz kredi" vaadiyle kandırılıp, dolandırıldığını tespit etti.

6 AY BOYUNCA TAKİP EDİLDİLER

Ekiplerin 6 ay boyunca fiziki ve teknik takipler sonucunda 6 ilde düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 31 telefon, 3 dizüstü bilgisayar, 46 sim kart, 3 kaşe ve mağdurlara ait çok sayıda kişisel belge ile bazı faturalar bulundu.

Şüphelilerin mal varlıklarının yanı sıra yaklaşık 400 milyon lira ile toplam 16 şirkete el konuldu.

10 MİLYAR TL’LİK PARA TRAFİĞİ

Şirketlerde toplam 10 milyar lira tutarında para trafiği olduğu belirlendi.

Şüphelilerin "şartsız, koşulsuz ve faizsiz kredi" vaadiyle mağdurları dolandırdıkları, mağdurların kendi rızasıyla e-Devlet şifrelerinin yanı sıra banka ve kişisel bilgilerini bu kişilere verdikleri anlaşıldı.