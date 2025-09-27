FİNANS

10 milyon vatandaş için hükümet kolları sıvadı! Erdoğan'ın vaadiydi, yürürlüğe gireceği tarih belli oldu 'Devlet karşılayacak'

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Bağ-Kur'lu olanlara erken emeklilik haberini vermişti. SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş ise bugün ev kadınları için Ankara'dan aldığı bir kulis bilgisini paylaştı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev kadınlarına verdiği vaatler öncelik verilerek çalışmalara başlanacak. İşte detaylar...

10 milyon vatandaş için hükümet kolları sıvadı! Erdoğan'ın vaadiydi, yürürlüğe gireceği tarih belli oldu 'Devlet karşılayacak'
Ezgi Sivritepe
  1. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşa verdiği vaatler için çalışmalar başlıyor. 2023'te sunulan vaatlerin arasında yer alan Bağ-Kur'lu esnafa erken emeklilik fırsatı için Bakan Işıkhan tarih vererek açıklama yapmıştı. Bakan Işıkhan'ın bu açıklamasının ardından ev kadınları da kendilerine verilen vaatlerin ne zaman gerçekleştirileceğini merak etmeye başladı.

10 milyon vatandaş için hükümet kolları sıvadı! Erdoğan ın vaadiydi, yürürlüğe gireceği tarih belli oldu Devlet karşılayacak 1

10 MİLYON VATANDAŞI İLGİLENDİRİYOR!

Türkiye nüfusunun yüzde %49,99’u kadınlardan oluşuyor. TÜİK'in verilerine göre, iş gücüne dahil olmayan kadın sayısı ise 21 milyon olarak karşımıza çıkıyor. Ev işleri ile uğraşan grubun büyük çoğunluğunu ise kadınlar oluşturuyor. Bu durumda kendi çalışmaları nedeniyle emeklilikleri bulunmayan 9 milyondan fazla ev kadını bulunmaktadır.
10 milyon vatandaş için hükümet kolları sıvadı! Erdoğan ın vaadiydi, yürürlüğe gireceği tarih belli oldu Devlet karşılayacak 2

10 milyon kadını ilgilendiren vaat için ise SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında, "Çalışmanın 2028 yılına kalmayacağı 2027 yılının son çeyreğinde tamamlanıp yürürlüğe konması kuvvetle muhtemel hâle geldi" dedi.
10 milyon vatandaş için hükümet kolları sıvadı! Erdoğan ın vaadiydi, yürürlüğe gireceği tarih belli oldu Devlet karşılayacak 3

DEVLET NE KADARINI ÖDEYECEK?

Ankara'dan aldığı kulis bilgisini paylaşana Karakaş, çalışan kadınların erken emekli olabilmesi için prim desteği ve yıpranma hakkının verileceğini söyledi. Uzman isim, ev kadınlarının emekli olabilmek için kendi sigortalarını ödediklerini böylece genel sağlık sigortası yardımlarından faydalandıklarını aktardı.

10 milyon vatandaş için hükümet kolları sıvadı! Erdoğan ın vaadiydi, yürürlüğe gireceği tarih belli oldu Devlet karşılayacak 4

Karakaş, düzenlemenin nasıl olacağına dair merak edilenleri şu sözlerle açıkladı:

"Yapılacak düzenleme ile birlikte bugün itibarıyla SGK’ya her ay ödenmesi gereken az 8.321,76 TL’nin 2.774 TL’si Devlet tarafından karşılanacaktır. Dolayısıyla kadınlar yıllık 33.288 TL daha az maliyetle sigortalılıklarını devam ettirme avantajı yakalayacak"

10 milyon vatandaş için hükümet kolları sıvadı! Erdoğan ın vaadiydi, yürürlüğe gireceği tarih belli oldu Devlet karşılayacak 5

ÜST SINIR: YÜZDE 90

Çocuk sayısına göre yıpranma hakkının verileceğini kaydeden Karakaş, böylece daha erken emekli olacaklarını belirtti ve, "Çocuk sayılarına %30, %60, %90… gibi oranlarda yıpranma hakkı verilmesi söz konusu. Yıpranmanın üst sınırının %90’ı aşması beklenmiyor" dedi.
Son olarak yapılacak düzenlemeyi örnek ile anlatan Karakaş, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"3 çocuklu bir anneye %90 yıpranma hakkı verilmesi hâlinde bu durumda bu anne 10 yıl prim ödemişse 3600 gün (3600+900) yerine 4500 gün primi sayılacak. Diğer yandan ilk sigorta başlangıcı ve ödeyeceği prime göre yaşı düşecektir. Örneğin 58 yaşında normal şartlarla emekli olması gerekirken yıpranma ile 3 yaş daha erken 55 yaşında emekli olması mümkün hâle gelebilecektir"

