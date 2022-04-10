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10 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 10 Nisan 2022 Pazar 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları ne kadar?

10.04.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Nisan 2022 piyasaların kapalı olduğu haftanın yedinci gününde vatandaşlar tarafından "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunu araştırılıyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları ile birlikte altındaki son durum merak ediliyor. Bu hafta da 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ilgiyle takip edildi. İşte 10 Nisan 2022 Pazar altın bilezik fiyatları...

10 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 10 Nisan 2022 Pazar 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları ne kadar?

10 Nisan Pazar piyasaların kapalı olduğu haftanın yedinci gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 10 Nisan 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

10 NİSAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

10 Nisan günü haftanın yedinci gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 837,01 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 10 Nisan 2022 itibariyle 836,95 TL alış ve 843,22 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Önceki kapanışını 667,82 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 673,88 TL alış ve 674,22 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 601,74 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,85 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 505,38 TL alış ve 606,83 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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