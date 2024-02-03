10 Nisan öncesi yeni kulis! Erdoğan ‘Emekliler Yılı’ ilan etmişti: Emekli bayram ikramiyesi 5 bin lira mi olacak?

2021 yılında 1000 liradan 1100 liraya yükselen bayram ikramiyesi için bu yıl daha yüksek bir zam oranı gündeme geldi. Emekli ikramiyesinin 5 bin liraya yükseltilmesi ile ilgili iddia kulisleri hareketlendirdi. Milyonların gözü kulağı ikramiyeleriyle ilgili açıklanacak karara çevrildi.

ERDOĞAN ‘EMEKLİLER YILI’ İLAN ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günler de emekli maaşlarına yapılan zam kararını açıklarken “2024’ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz” ifadelerini kullanması emekli ikramiyesi ile ilgili beklentileri daha da yükseltti. Bu yıl emekliye yüzde 49,5 oranında zam yapılmış en düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükseltilmişti ancak kulislerde şimdi de emeklinin bayram ikramiyelerine de zam yapılacağı konuşuluyor.

‘EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 5 BİN TL OLACAK’ İDDİASI

İddialara göre emeklilerin Ramazan ve Kurban bayramlarında aldıkları 2 bin liralık ikramiyeler 5 bin liraya yükselecek. Böylece yılda 4 bin liralık ikramiye alan emeklilerin o ikramiye tutarı 10 bin liraya yükselmiş olacak.

Milyonlarca emekli bu yıl ilk ikramiyesini 10 Nisan’daki Ramazan Bayramı’nın öncesince alacak. Hükümetin emekli ikramiyelerini 5 bin liraya çıkartacak düzenlemeyi ise Mart ayına kadar Meclis’ten geçirmesi bekleniyor.

EMEKLİLER 5 BİN LİRALIK İKRAMİYEYİ AZ BULDU

Show Haber mikrofonlarına konuşan emekli vatandaşlar ise ikramiyelerin 5 bin liraya yükseltilme ihtimalini de az bularak şu ifadeleri kullandı:

“Alım gücüne göre değerlendirmek lazım değil mi verdiğin paranın alım gücü ne? Verilen para önemli değil, fiyatların yerinde durması önemli. Ne 5 bin lirası, bir simit parası olmuş 10 lira ya! Yılda iki kere 5 bin 10 değil, 10,10, 20 de olsa az. Maaşlarımız az çünkü. Bir bayramda 20 bin lira olsun ikramiye de en az.”







