10 Nisan Pazar altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Nisan 2022 gram altın, çeyrek altın, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın altıncı günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 914,95 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.504 liradan işlem görmekteydi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 19 Nisan 2022 Cumartesi günü altın fiyatları...

10 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

10 Nisan Pazar günü haftanın yedinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 914,95 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 923,117 lira satış fiyatı 923,591 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 5.982,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6,048,00 TL satış fiyatı 6.048,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3,009,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.996,00 TL alış ve 3.035,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, 10 Nisan itibariyle 1.498,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.517,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

