FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 10 Şubat 2021 evde bakım maaşı yatan iller listesi: Şubat ayı engelli ve yaşlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

10 Şubat 2021 evde bakım maaşı yatan iller listesi: Şubat ayı engelli ve yaşlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.02.2021 08:23 | Son Güncelleme

Evde yaşayan ve bakıma muhtaç kişilere bakanlara verilen evde bakım aylığı hesaplara yatmaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca her ay farklı günlerde hesaplara yatan aylıklarla ilgili '2021 şubat evde bakım parası yatan iller listesi hangisi?' sorusunun yanıtı merak edilirken, 2021 şubat'ta evde bakım maaşı zamlanacak mı merak ediliyor. İşte şubat ayı evde bakım maaşı son durum detayları...

10 Şubat 2021 evde bakım maaşı yatan iller listesi: Şubat ayı engelli ve yaşlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi merak ediliyor. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere verilen evde bakım aylığı her ay düzenli olarak hesaplara yatıyor. Evde yaşayan ve bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı kişilere bakanlara verilen evde bakım ödeneği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca her ay farklı günlerde hesaplara yatıyor. Evde bakım maaşını öğrenmek isteyenler e-Devlet üzerinden sorgulama yapıyor. Evde bakım aylığı her ilde farklı günlerde hesaplara yatmaktadır. Bugün evde bakım parası yatan iller listesi henüz açıklanmadı. Peki **şubat 2021 evde bakım maaşı ne zaman hesaplara yatacak?

ŞUBAT AYI EVDE BAKIM AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

Devletin ödediği ödenekten birisi de evde bakım maaşıdır. Yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyacı olan hasta kişilere bakanlara verilen sosyal nakdi yardım (evde bakım maaşı) her ay düzenli olarak hesaba yatıyor. Fakat aynı günde evde bakım parası yatmıyor. Evde bakım parası illere göre farklı günlerde hesaplara yatıyor. Evde bakım maaşı nereden öğrenilir merak edenler için e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak öğrenilecektir. Şifresi olmayanlar PTT'ye kimliği ile başvurduğunda bir şifre alabileceklerdir. Evde bakım aylığı yatan iller hangisi merak edenler için evde bakım aylığı öğrenme ekranıaşağıda. şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi ne zaman açıklanacak?

evde bakım parası yatan iller listesi

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Evde bakım aylığı her ilde farklı günlerde hesaplara yatmaktadır. Bu yüzden evde bakım maaşı alacak kişilerin Ziraat Bankası üzerinden mesaj (SMS) ya da e- Devlet (https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/) sistemine giriş yaptığında arama kısmına 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ekranına ulaşılarak çıkan ekrandan evde bakım parası bilgileri öğrenilebilir. Aşağıda yer alan link üzerinden giriş yapılarak evde bakım aylığı yatan iller listesinde bulunanlar kendi maaşını öğrenebilir.
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un düzenli olarak yaptığı açıklamayla engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere verilen evde bakım aylığı hesaplara yatacağı gün bekleniyor. Evde bakım aylığı yatan iller listesi henüz açıklanmadı ödemeler ayın 15'i itibari ile hesaplara yatmaktadır.

ŞUBAT AYI EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Evde bakım maaşı her şehre farklı günlerde ödenmektedir. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödeme gününden önce engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere verilen evde bakım aylığının ne zaman hesaplara yatacağına dair düzenli olarak bilgi paylaşıyor. Bakanlıktan konuya ilişkin henüz bir bilgi gelmedi. Evde bakım aylığı şubat ayı yatan iller listesi açıklandıkça haberimizde yer alacak.. Şubat ayı evde bakım aylığı yatan iller listesi henüz açıklanmadı ödemeler ayın 15'i itibari ile hesaplara yatmaktadır.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ...

EVDE BAKIM PARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde bakım aylığı alarak muhtaç ya da yaşlı bir kişiye bakan vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden SMS ile öğrenebilecek. Evde bakım parası nasıl öğrenilir merak edenler için Ziraat Katılım Bankası'ndan maaş alanlar için şöyle; Telefonunuzdan SMS bölümüne büyük harflerle BAKIYE yazıp mesajı 4747'ye göndermeniz yeterlidir. Gönderilen mesaj bir mesaj ücreti ile ücretlendirilecektir.

evde bakım parası yatan iller listesi

EVDE BAKIM HİZMETİ KİMLERE VERİLİYOR

Evde bakım hizmeti almak isteyen durumları uygun olmayan, engelli ya da bakıma muhtaç kişiler evde bakım hizmeti nasıl alınır araştırmalara başladı.

Evde bakım parası almak için gerekli şartlar:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

EVDE BAKIM AYLIĞI ALMA ŞARTLARI

Evde bakım parası almak isteyenler, evde bakım aylığı alma şartlarını araştırmaya başladı. Evde bakım parası verilecek kişilerin ailesindeki herkesin (engelliler de dahil) toplam net gelirine bakılıyor. Daha sonra evde bakım parası almak isteyen kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapıp beklemesi gerekiyor. Eğer evde bakım parası onaylanırsa almaya başlayacaktır.

evde bakım parası yatan iller listesi

2021 EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR?

Evde bakım aylığı ne kadar öğrenmek isteyenler için, 2019 yılında evde bakım aylığının 1.384 lira olduğunu belirtelim. 2020 yılında Ocak ayında evde bakım aylığı ise zam gelerek 1.460 liraya yükseltildi. Daha sonra Temmuz ayında evde bakım aylığına zam gelerek 1.544,60 TL'ye yükseldi. Şu an evde bakım aylığı 1.544,60 TL'dir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande'nin ev hali! Hande'nin ev hali!
Altında yükseliş sürüyorAltında yükseliş sürüyor
Avivasa BES iptali nasıl yapılır?Avivasa BES iptali nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' ABD gündemini sarstı
Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' ABD gündemini sarstı
Muharrem İnce’den Milli Uzay Programı’na tepki
Muharrem İnce’den Milli Uzay Programı’na tepki
Gram altın 450 TL'yi görebilir
Gram altın 450 TL'yi görebilir
1 saat 15 dakikalık süre 35 dakikaya düşecek
1 saat 15 dakikalık süre 35 dakikaya düşecek
Emekli ikramiye tarihleri nedir?
Emekli ikramiye tarihleri nedir?
Altında yükseliş sürüyor
Altında yükseliş sürüyor
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Onay verildi: Yeni banka kuruluyor
Onay verildi: Yeni banka kuruluyor
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan faiz mesajı
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan faiz mesajı
Altın tüm zamanların rekorunu kırabilir
Altın tüm zamanların rekorunu kırabilir
Altın üretimi uçuşa geçecek
Altın üretimi uçuşa geçecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları 2021: Sosyal yardım paraları (3.faz) ne zaman yatacak? e-Devlet, T.C. pandemi yardımı sonucu öğrenme!
Sosyal yardım paraları (3.faz) ne zaman yatacak?
AGİ 2021 ne kadar: Şubat maaşı AGİ dahil asgari ücret ne kadar? Maaşlar AGİ ücretleri değişti: Evli, bekar, eşi çalışmayan, çocuklu AGİ kaç lira?
Şubat maaşlarında AGİ oranı değişti!
Bankaların kredi faiz oranları 10 Şubat 2021... Ziraat, Vakıfbank, Akbank, TEB, İş ve Halkbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları!
Bankaların kredi faiz oranları değişti
2021 kamuya güncel memur alımı listesi: Sağlık görevlisi, personel, polis, uzman erbaş, bekçi, uzman yardımcısı alımı! Sözleşmeli personel ilanları!
İşte kamuya güncel memur alım listesi
Altın yükselişte, işte son durum: 10 Şubat 2021 Kapalıçarşı gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!
Altında yükseliş sürüyor
Peugeot ile Fiat Chrysler birleşti
Peugeot ile Fiat Chrysler birleşti

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.