10 Şubat yarım ve çeyrek altın fiyatları! Yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Şubat 2022 Perşembe

10 Şubat altın fiyatları ve piyasalarda yaşanan son gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Altın tın fiyatlarındaki ılımlı yükseliş sürüyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verileri bugün açıklanacak. Vatandaşlar internette 10 Şubat altın fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte 10 Şubat yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları...
Dün altının ons fiyatı 1827 dolar seviyesinde yer alırken Türk Lirası değeri 24.862,00 Türk Lirası olmuştu. Bugün Altın piyasası 9:30'da açılacak. Güncel ons altın, gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarına eş zamanlı olarak haberimizde yer verilecektir...
Gram altın alış fiyatı 796,61 lira, satış fiyatı 797,22 liradan el değiştiriyor.
Cumhuriyet altın Cumhuriyet altını alım fiyatı 5.306,00 olurken, satış fiyatı 5.386,00 TL'yi gördü.
Çeyrek altın alış fiyatı 1275,19 lira, satış fiyatı 1307,08 liradan işlem görüyor.
Yarım altın alış fiyatı 2.608,00 TL, satış fiyatı 2.633,00 TL oldu.
Ata altın: alış fiyatı 5.340,00 satış fiyatı 5.384,00 TL oldu.
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