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10 yıl önce başvurmuştu! Siparişlere yetişemiyor

07.07.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 2 çocuk annesi 48 yaşındaki Gülsüm Yılmaz evinin önünde odun ateşinde yaptığı yufka (köy ekmeği) ekmeklerini pazarda satarak ailesinin geçimini sağlıyor.

Erdemli ilçesine bağlı Karyağdı mahallesinde 10 yıl önce bin TL mikro kredi kullanarak aldığı yufka yapma malzemeleri ile evinin önünde yaptığı yufkaları pazarda satan Gülsüm Yılmaz siparişlere yetişemiyor. 20 yıldır pazarcılık yapan ve müşterisinden gelen taleple yufka ekmeği satışına başlayan Gülsüm Yılmaz, "Erdemlide farklı pazar yerlerinde köy ürünleri satıyorum. Bir gün bir müşterim bana yufka ekmeği sordu. Bende ’Burada yufka ekmeği satılmaz. Yörüklerin yaşadığı bir ilçedeyiz. Satılmaz, elimde kalır dedim. Müşterim ise denememi söyledi. İlk olarak evimin önünde az miktarda yufka yaptım ve pazara getirdim. Yaptığım yufkaları bir saat içerisinde sattım ve bu işi yapmaya karar verdim" dedi.

MİKRO KREDİ HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ

Yufka ekmeği yapmak için mikro krediye başvuran Gülsüm Yılmaz, "Benim maddi durumum iyi değildi. Yufka yapmak içinde malzeme gerekiyordu. Bu sırada aklıma mikro kredi geldi, başvuru yaptım. Mikro krediden aldığım bin lira ile bu işe başladım. Şimdi de komşularımın yardımı ile evimin önünde yufka yapıyoruz. Yapmış olduğum yufkaları pazarlarda satıyorum.

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Bir müşterimin bana önerdiği işi yaparak şuanda yufka satışından ayda 10 bin lira gelir elde ediyorum. Bütün kadınlara tavsiye ederim. Evde boş durmaktansa yapabilecekleri işi yapabilirler ve tahmin edemeyeceği gelirler elde edebilirler. Bana her zaman destek olan ve yanımda olan mikro kredi ailesine ve çalışanlarına çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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200 BİN KADINA İŞ İMKANI SAĞLADIK

Mikro Kredi Akdeniz Bölge Koordinatörü İsmail Çetintaş, mikro kredi uygulamasının 2003 yılında pilot olarak Diyarbakır'da başladığını kaydederek, "Şu anda 64 il 92 şubeyle faaliyetimize devam ediyoruz. Şuana kadar Türkiye genelinde 200 bin kadınımıza kredi sağlayarak iş yapmalarını sağladık. İş sahibi yaptığımız kadınlarımızdan biri de Gülsüm Yılmaz olmuştu. Gülsüm ablamızda bizden almış olduğu mikro kredi ile yufkacılık işine devam ediyor. Ayda 10 bin lira gibi büyük bir gelir elde ediyor. Erdemlide iş yapmak isteyen bütün kadınlarımızı Erdemli Hükümet Konağında bulunan Mikro Kredi Şubemize bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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