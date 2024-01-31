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100 bin liralık destek sözü! Murat Kurum tek tek açıkladı

31.01.2024 14:45 | Son Güncelleme:
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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum Bayrampaşa’da kadın girişimcilerle bir araya geldi. Programda konuşan Kurum ilk işini kuran 100 bin kadın girişimciye 100 bin lira destek verileceğini kaydetti. İhtiyaç sahibi emeklilerin İstanbulkart’larına 2500 TL destek ödemesi yapılacağını ve ilkokul çocuklarının ulaşımının ücretsiz olacağını belirtti. Ayrıca İstanbul’da 650 bin yeni konutun yapılacağını söyledi.

100 bin liralık destek sözü! Murat Kurum tek tek açıkladı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa’da kadın girişimcilerin katılımıyla düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

KADIN GİRİŞİMCİYE 100 BİN TL, EMEKLİYE 2500 TL DESTEK

İlk işini kuran 100 bin kadın girişimciye 100 bin liralık destek verileceğini kaydederek, “Buradaki girişimci hanımefendilerimiz gibi işini kuracak hanımefendiler, vereceğimiz sermayelerle, İSMEK’te vereceğimiz eğitimlerle, desteklerle kendi işini kurabilecek. Hane ekonomisine destek olacak, çocuklarını daha iyi şartlarda yetiştirebilmek için bir mücadele verecek ve biz de ona katkı sunmuş olacağız. Gerçek belediyecilik yapacağız. Bunun için de ihtiyaç sahibi emeklilerimizin her ay, İstanbul kartlarına 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız" dedi.

İSTANBUL TRAFİĞİ İÇİN PLAN HAZIR

İstanbul'un trafik sorununu çözeceklerinin altını çizen Kurum, "Bugün İstanbul’da; çalışan her bir kadınımız, sizce trafikte kaç saatini kaybediyor? Ben söyleyeyim, tam 288 saatini trafikte kaybediyor.Trafikte günleri maalesef hiç oluyor. Trafik çilesi her bir kardeşinizin ömründen tam 3.5 yıl çalıyor. Trafik çilesini yeni metrolarla, tünellerle, otopark sistemleriyle ve daha birçok ulaşım adımlarıyla süratle çözeceğiz. Sizlere rahat bir nefes aldıracağız" şeklinde konuştu.

İSTANBUL’A 650 BİN YENİ KONUT

Deprem riski altında olan İstanbul’da 650 bin yeni konut yapılacağını belirten Murat Kurum, “Bugün 39 ilçemizdeki tüm annelerimiz 1.5 milyon risk altındaki evde, korku içinde yaşıyor. Hele hele 600 bin evin bugünden tezi yok acilen dönüştürülmesi gerekiyor. İstanbul’un en riskli yerlerinden bir seferberlik alayışıyla başlayarak, her ilçede her mahallede deprem dönüşümünü önceliklendireceğiz. Sizin korkularınızı hızlıca gidermek için yarısı büyükşehirden diyeceğiz, sizlere 700 bin lira hibe, 700 bin lira ve 100 bin lira da taşınma ve kira yardımıyla toplamda 1.5 milyon liralık destek sağlamış olacağız. Yapacağımız konutları sizlerin rızası çerçevesinde 18 ayda size teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ ULAŞIM

Kurum, “Çocukların İstanbul’unda okul çağındaki çocuklarımız için tüm okullarımıza beslenme desteği vereceğiz. Çocuklarımız en güzel şartlarda büyüsün yetişsin ki, bu ülkenin geleceğine Türkiye yüzyılına daha güzel hizmetleri eserleri kazandırsınlar. İlkokul öğrencilerimize ulaşımı tamamen ücretsiz yapacağız. Aile kartla 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkını değiştiriyoruz. Hem yaşı 0-6’ya çıkarıyoruz hem de eşlerinizin de yani babalarımızın da çocuklarımızla seyahet etme hakkını da tanıyoruz” dedi.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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