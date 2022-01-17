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100 bin TL destek verilecek! Son başvuru 28 Şubat

17.01.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli geçtiğimiz günlerde 6 bin gence 600 milyon lira destek verileceğini duyurmuştu. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 'Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi'nin detaylarını paylaştı. Projeye 28 Şubat 2022 tarihine kadar başvuru yapabileceğini ve mezunlar tarafından hazırlanacak ve gerekli koşulları yerine getiren projelere 100 bin TL hibe desteği sağlanacağını açıkladı. İşte Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi'nin ayrıntıları...

100 bin TL destek verilecek! Son başvuru 28 Şubat

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" kapsamında, üniversitelerin belirlenen bölümlerinden mezun olanlara hibe desteği sürecinin detaylarını paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanarak 81 ilde uygulamaya konulan ‘Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi’nin başvuruları başladı. Tarım ve ormancılık sektöründe istihdama katkı sağlanmak amacıyla hazırlanan proje kapsamında; tarım, hayvancılık, gıda, ormancılık ve su ürünleri bölümlerinden mezun olan girişimcilere hibe desteği sağlanacak. İlgili bölümlerden mezun olan adaylar; tarım, hayvancılık, ormancılık, ipek böcekçiliği, arıcılık, su ürünleri ve coğrafi işaretli ürünlerin üretimi ve paketlenmesine yönelik projeleriyle 28 Şubat 2022 tarihine kadar başvuru yapabilecek. Ayrıca mezunlar tarafından hazırlanacak ve gerekli koşulları yerine getiren projelere 100 bin TL hibe desteği sağlanacak.

"EKONOMİYE CAN KATACAKLAR"

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, "Meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olan girişimci adaylarının istihdamına katkı sağlamak, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde yatırımı teşvik etmek, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğe katkı sağlamak, konusunda uzman kişileri üretim sürecine dahil etmek, eğitimli işgücü ile tarım ve ormancılık alanında üretimde verim ve kaliteyi artırmak, kırsal alanda örnek bir model oluşturmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımızca 81 ilde uygulamaya konulan "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" başvurularını 14 Ocak - 28 Şubat 2022 tarihleri arasında alıyoruz. İnanıyorum ki bu proje ile uzman eller, uzman oldukları işleri yaparak memleketimizin ekonomisine can katacaklardır. İlgili bölümlerden mezun olan Eskişehirli uzman kardeşlerimizi 100 bin TL'lik hibeden yararlanarak, kendi işlerinin patronu olmaları için başvuru yapmaya davet ediyorum. Koşulları taşıyan, konusunda uzman herkese ‘Diplomanı al gel’ diyorum. Bu anlamlı projenin ilimiz ve ülkemiz tarımına büyük katkı sağlayacağına olan inancımla, şimdiden projeden faydalanacak uzman ellere hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

6 BİN GENCE 600 MİLYON LİRA DESTEK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 4 ilde pilot olarak uygulanan ‘Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi’nin 2022-2024 yılları arasında ülke geneline yayılacağını ve ve çağrı kapsamında 100 bin liraya kadar hibe desteği vereceklerini duyurmuştu .Buna göre bu yıl 2 bin kişiye 100'er bin lira olmak üzere toplam 200 milyon lira, 3 yılda ise toplam 6 bin gencimize 600 milyon lira destek sağlayacaklarını belirtti.

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