100 BİN TL NAKDİ DESTEĞİ ne zaman, kimlere verilecek? Depremde yakınlarını kaybedenlere 100 bin TL nakdi yardım yapılacak!

100 bin TL nakdi desteğinin ne zaman ve kimlere verileceği merak ediliyor. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem sonrası 10 ilde can kayıpları ve yaralanmalar yaşanırken birçok bina da hasar almış durumda. Deprem sonrası afet bölgesinde yer alan vatandaşlara nakit destek, kira desteği gibi yardımlar bir bir açıklandı. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına 100 bin TL nakdi destek verileceğini duyurdu.

100 BİN TL NAKDİ DESTEĞİ NE ZAMAN, KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı gerçekleşti. Depremin ilk gününden itibaren afet bölgesinde bulunan bazı bakanlar toplantıya video konferans aracılığıyla katıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında bir araya gelen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı konulardan biri de depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına verilecek olan 100 bin TL nakdi yardım oldu.

Erdoğan konuya ilişkin, "İlk etapta oturulamaz hane başına 15 bin TL, taşınma ve 2-5 bin arası kira yardımı, hane başına 10 bin TL yardım yapacağımızı açıklamıştım. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza ilave destekler de yapacağız. Hiçbir mağdur ve mazlumu sahipsiz bırakmayacağız.

50 milyar civarında bunları dayanışma paketi olarak depreme tahsis ettiler. Deprem çalışmalarında kullanılacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin detayların önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.



