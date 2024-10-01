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100 bin TL uygun faizli kredi! Gözler Meclis'e çevrildi... Borcu olanlar dikkat

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
01.10.2024 11:01
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Sicil affının yeni dönemde TBMM'nin gündemine gelmesi bekleniyor. Geçmişte ödenmemiş borçlar sebebiyle bozulmuş olan kredi sicilinin belirli koşullar altında temizlenmesi ya da yeniden yapılandırılması anlamına gelen sicil affının torba yasada yer alıp almayacağı Meclis'in görüşmelerinde netlik kazanacak. Gündeme alınması planlanan devlet destekli borç kapatma kredisinde, 100 bin TL’ye kadar kredi sağlanması ve borçların kamu bankalarına daha uygun faiz oranlarıyla taşınması hedefleniyor.

100 bin TL uygun faizli kredi! Gözler Meclis'e çevrildi... Borcu olanlar dikkat

TBMM, 2 aylık aranın ardından 1 Ekim itibarıyla yasama çalışmalarına başlıyor. TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı için salı günü saat 15.00'te toplanacak. Yeni yasama döneminde Meclis'te yoğun bir gündem olacak. Peki, Meclis'in ekonomi gündeminde hangi kalemler olacak...

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100 BİN TL'YE KADAR BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Sözcü'de yer alan habere göre; sicil affı ve devlet destekli borç kapatma kredisi düzenlemesi milyonlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Devlet destekli borç kapatma kredisi, torba yasa kapsamında gündeme alınması planlanan önemli maddelerden bir tanesi.

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Bu düzenlemeyle, vatandaşlara 100 bin TL’ye kadar borç kapatma kredisi sağlanarak, mevcut borçların kamu bankalarına daha uygun faiz oranlarıyla taşınması hedefleniyor.

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Borç ödemelerinde zorlanan vatandaşlar için bu kredi paketinin, finansal anlamda bir rahatlama getirmesi beklenirken kredinin vatandaşlar üzerinde nasıl bir etki yaratacağı, nihai düzenlemelerin detaylarına bağlı olacak.

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KAMU BORÇLARINA YAPILANDIRMA

Torba yasa içerisinde ayrıca, kamu borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik bir düzenleme de yer alıyor. Bu kapsamda, vergi borçları, SGK prim borçları, genel sağlık sigortası prim borçları ve trafik cezaları gibi kamuya olan borçların yapılandırılması planlanıyor.

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Sicil affı ve borç kapatma kredisiyle ilgili kanun teklifi TBMM’ye sunulmuş durumda. Meclis’in tatilde olması nedeniyle, bu teklifin Ekim ayında görüşülmesi de beklentiler arasında.

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