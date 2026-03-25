100 doların üstündeydi, petrol fiyatında yeni rakam: Yüzde 3,5 düşüş

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 96,68 dolardan satılıyor.

Dün 100,77 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 100,23 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.01 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,5 azalarak 96,68 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,21 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran'la müzakerelere ilişkin açıklamalarının arz endişelerini hafifletmesi etkili oldu.

Trump, İranlıların kendilerine petrol ve doğal gazla ilgili bir hediye gönderdiğini belirterek, "Onlar (İran) asla nükleer silaha sahip olmayacakları konusunda mutabık kaldılar." dedi.

İranlılarla aktif olarak müzakereler yürüttüklerini ileri süren Trump, kiminle görüştüklerini söylemekten çekinirken, ABD tarafında Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner gibi isimlerin sürecin içinde olduğunu aktardı.

İran'la müzakerelerin başlangıç noktasının "nükleer silaha sahip olmamak" olduğunu ifade eden Trump, "Onlar (İran) asla nükleer silaha sahip olmayacakları konusunda mutabık kaldılar. Önceden (ne olacağını) söylemek istemem ama İranlılar nükleer silaha asla sahip olmayacaklarını kabul ettiler." şeklinde konuştu.

Trump, İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmayı çok istediğini savunarak, "İranlı liderlerin hepsi gitti. Kimse kiminle konuşacağını bilmiyor ama biz doğru kişilerle konuşuyoruz." dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari ise Trump'ın İranlı yetkililerle müzakere yürütüldüğüne ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

İran devlet televizyonunda konuşan Zülfikari, ”Yenilginizi anlaşma olarak adlandırmayın. Vaatlerinizin sonu geldi. Başından beri tavrımız netti ve değişmedi. Bizim gibiler sizin gibilerle ne şimdi ne de sonra anlaşma yapmayacak." diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de ABD ve İsrail'in saldırılarıyla tırmanan gerilim nedeniyle gemi trafiğinde kesintilerin yaşandığı Hürmüz Boğazı'nın, kendileriyle savaşan ülkelerin gemileri dışında tüm gemilere açık olduğu mesajını verdi.

STOKLARDAKİ YÜKSELİŞ ÖNGÖRÜSÜ FİYATLARDAKİ DÜŞÜŞÜ DESTEKLİYOR

Öte yandan, ABD'de petrol stoklarının arttığına işaret eden veriler de fiyatlardaki düşüşü destekledi. Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkede ham petrol stoklarının geçen hafta 2,3 milyon varil arttığını bildirdi. Piyasa beklentisi stoklarda 1,3 milyon varil azalış yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi stok verilerini gün içinde yayımlayacak.

Ayrıca, Kuveyt Petrol Kurumu, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin hedef alınması nedeniyle ham petrol üretiminde yeniden kısıtlamaya gidildiğini duyurarak, tam kapasite üretime dönülmesinin savaşın sona ermesi halinde 4 ay süreceğini açıkladı.

Kuveyt, 10 Mart'ta günlük üretimini 3 milyon varilden 500 bin varile düşürdüğünü açıklamıştı.

Brent petrolde teknik olarak 97,67 doların direnç, 94,85 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Bugün genel kurulu olan şirketler listesiBugün genel kurulu olan şirketler listesi
Ne yaş ne gün beklemenize gerek var! İşte emekliliğin altın anahtarı...Ne yaş ne gün beklemenize gerek var! İşte emekliliğin altın anahtarı...

Anahtar Kelimeler:
Petrol Brent petrol petrol fiyatı Brent petrol fiyatı ne kadar Brent petrol kaç dolar
ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

Avrupa futbolu bu haberi konuşuyor! Salah kendisi duyurdu: Maalesef o gün geldi...

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

