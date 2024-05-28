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100 emekli maaşına denk! Sayıştay kriterini bildirmişti: Merkez Bankası’ndan çalışanlarına 4 maaşa kadar tazminat

28.05.2024 09:50
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Merkez Bankası’nda üst yönetim ve personeline 4 maaşa varan tutarlarda ödül verildiği iddia edildi. Böylece 4 maaş tutarında performans tazminatı alan üst düzey bir yöneticinin 100 emeklinin maaşı kadar yani yaklaşık 1 milyon liralık ödül aldığı ifade edildi. Sayıştay ise performans tazminatında başarı kriteri aranması gerektiğini vurguluyor.

100 emekli maaşına denk! Sayıştay kriterini bildirmişti: Merkez Bankası’ndan çalışanlarına 4 maaşa kadar tazminat

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan çalışanları için dikkat çeken bir adım geldi. Banka yönetimi, rekor zarara rağmen başkan, başkan yardımcıları, Para Politikası Kurulu üyeleri dahil 3 bin 835 personelin tamamına ‘performans tazminatı’ adı altında maaşının 2 ile 4 katı oranında para ödülü verildiği iddia edildi. Tazminattan sayısı 500 civarında olduğu ifade edilen taşeron çalışanların yararlanamadığı belirtildi.

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100 EMEKLİ MAAŞI KADAR İKRAMİYE

Sözcü’de yer alan habere göre, Merkez Bankası’nda maaşlar kamunun diğer kurumlarına göre daha yüksek olduğu için dağıtılan performans ödülü de yüksek düzeylere ulaştı. Başkan ve başkan yardımcıları ile banka meclisi üyesi gibi görevlerde bulunan üst düzey yöneticilerin maaşı brüt 250 bin liranın üzerinde bulunuyor. Bu yöneticilerden örneğin 4 maaş tutarında performans tazminatı alanlara yaklaşık 1 milyon liralık ödül verilmiş oldu. Bu tutar, 100 emeklinin toplam aylık gelirini aşarken, 59 asgari ücrete denk geliyor.

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ÖDÜL İÇİN BAŞARI OLMALI

Merkez Bankası’nın hesaplarını inceleyen Sayıştay, 2019 yılı raporunda performans tazminatının belirli bir başarı kriterine dayanması gerektiğini, başarı kriteri olmadan genele yapılan ödemenin mevzuat amaçlarıyla uyuşmadığını banka yönetimine bildirmişti.


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