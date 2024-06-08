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100 milyon lira! Tedavüle çıkarıldı: Resmi Gazete'den 5 TL madeni para kararı

08.06.2024 07:09
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Resmi Gazete'de'nin bugünkü sayısında Cumhuriyet'in 100. yılı için basılan 5 lira değerindeki madeni paralar için yeni bir karara imza atıldı. 100 milyon lira değerindeki 5 liralık madeni paralar yayımlanan tebliğ ile tedavüle çıkarıldı.

100 milyon lira! Tedavüle çıkarıldı: Resmi Gazete'den 5 TL madeni para kararı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Cumhuriyetin 100. yılı hatırası olarak 5 TL değerinde madeni para basmış ve 29 Ekim'de tedavüle sokmuştu. 100 milyon adet ve bir defaya mahsus olarak basılan 5 lira değerindeki madeni para için bugün Resmi Gazete'den bir karar yayımlandı. Karara göre, 5 TL'lik madeni para tedavüle çıkıyor...

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan tebliğde, 28/5/1970 tarihli ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanunun uyarınca, bakanlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce özellikleri belirtilen 5 lira değerindeki madeni paraların basıldığı belirtildi.

Kenar özelliği düz tırtıllı olan paraların çapı 28,15 milimetre, kalınlığı 1,70 milimetre, ağırlığı ise 8,25 gram olarak belirlendi. Paraların ön yüz deseni, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

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HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NIN TEBLİĞİ YÜRÜRLÜKTE

Ayrıca, ön yüzde halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldıza, ortada "Türkiye Yüzyılı" logosuna yer verildi. Logonun solunda 5 rakamı, altta "Türk lirası" yazısı ve yazının altında basım yılına yer verildi. Arka yüz deseninde ise Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi ve çevresinde de "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı yer aldı.

Hükümlerini, Hazine ve Maliye Bakanı yürüteceği tebliğ, yayım tarihinde yürürlüğe girdi.

ATATÜRK RÖLYEFİ ELEŞTİRİLERİ

5 TL'lik madeni paraların üzerinde yer alan Atatürk portresi ise tartışma konusu olmuştu. Para üzerinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk görseli, gerçekten uzak olduğu gerekçesiyle eleştirilere maruz kalmış konuya ilişkin, “Kamuoyunu yanıltmak amacıyla kasıtlı olarak para üzerindeki Atatürk rölyefi ile oynanarak algı çalışmaları ve dezenformasyon yapılmaktadır. İddia ve yorumlar tamamen asılsız olup paylaşılan resim gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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