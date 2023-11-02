100 milyon adet yeni madeni para basılmıştı: Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan banknot 500 lira ve 5 TL açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Cumhuriyetin 100. Yılı Anısına 5 TL Değerindeki Madeni Hatıra Paraların Çıkarılmasına İlişkin Tebliğ'i geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kararla, 28 Mayıs 1970 tarihli ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun uyarınca, bakanlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. yılı anısına 100 milyon adet ile sınırlı 5 TL değerindeki madeni hatıra paraların basıldığı ve tedavüle verildiği aktarıldı.

Yılın son enflasyon raporunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yeni basılan 5 liralık madeni paraya ilişkin açıklamada bulundu. Ayrıca banknot olan 5 liraların durumuna ilişkin de kafa karışıklığı yaratan konuyu açıklığa kavuşturdu.

5 LİRALIK KAĞIT PARA TEDAVÜLDE KALACAK

“Darphane 100 milyon adet 5 TL hatıra parası bastı. Söz konusu madeni paralar aynı zamanda tedavüle verildi. 5 TL paranın tedavüle verilmesi 5 TL banknotların tedavülde kalmasına engel teşkil etmemektedir. Nitekim hatırlarsanız, 1 Yeni Türk Lirası banknotlar 1 Yeni Türk Lirası madeni paralar ile birlikte tedavül edilmiştir” ifadelerini kullandı.

500 LİRALIK BANKNOT BASILACAK MI?

Piyasada sıklıkla dile getirilen 500 liralık banknot basımına ilişkin de konuşan Gaye Erkan, “Bu kapsamda 500 TL banknotun da çıkarılması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Para politikasındaki sıkılaştırma adımları ile emisyon hacmi son dönemde azalmıştır. Ve emisyon hacmi tahminlerin altında kalmıştır” diye konuştu.







