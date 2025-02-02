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100 milyon liradan fazla kazancı kayıt dışı çıktı! Oyuncular vergi denetimine takıldı: 150 sanatçı "riskli" bulundu

02.02.2025 13:01
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Vergi radarına bu kez oyuncu ve ses sanatçıları takıldı. Yüksek gelir grubunda yer alması beklenen sanatçılar mercek altına alındı. 150 sanatçının gelir ve beyanları arasında uyumsuzluk bulundu. Bu sanatçılar "riskli" kategorisinde yer aldı. Oyunculardan birinin yılda 100 milyon liradan fazla kazancını beyan dışı bıraktığı belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten konuyla ilgili mesaj geldi.

100 milyon liradan fazla kazancı kayıt dışı çıktı! Oyuncular vergi denetimine takıldı: 150 sanatçı "riskli" bulundu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu düğmeye bastı, çok kazandığı halde az vergi ödeyen sanatçılar denetime takıldı. İlk aşamada belirlenen 150 sanatçı, gelir ve beyanları arasındaki uyumsuzluğu açıklamak üzere kuruma çağrılacak. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

OYUNCULAR, SES SANATÇILARI VE AJANSLARI MERCEK ALTINDA

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında gelir beyanlarına yönelik denetimler artırılıyor. Hemen her alandaki sektör ve meslekleri inceleyen VDK, bu kez oyuncular, ses sanatçıları ve ajansları mercek altına aldı.

GELİR BEYANLARI OLDUKÇA DÜŞÜK ÇIKTI

Yürütülen analiz sonucu, yüksek gelir grubunda yer alması beklenen sanatçı ve ajansların gelir beyanlarının oldukça düşük olduğu belirlendi.

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Bu süreçte, söz konusu kişi ve ajansların vergi beyanları, banka hesap hareketleri, dijital platformlardaki faaliyetleri, reklam gelirleri ile diğer kazançları detaylı olarak taranıyor.

"RİSKLİ" OLARAK DEĞERLENDİRİLDİLER

Yapılan analizlerde Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi'ne takılan oyuncu ve ses sanatçılarının, gelirlerini düşük göstermek amacıyla yakınları ve menajerleri gibi kişi veya kanallar üzerinden tahsilat yapması, banka hesaplarına gelen tutarlar ile beyanlarının uyumsuz olması gibi nedenlerle "riskli" olduğu değerlendirildi.

Bu kapsamda, oyuncu ve ses sanatçılarının ajansları ve sahne aldıkları işletmelerle ilişkileri de tek tek incelendi.

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BİR OYUNCUNUN 100 MİLYON LİRADAN FAZLA KAZANCI KAYIT DIŞI ÇIKTI

Yapılan analizler neticesinde ilk olarak yaklaşık 150 sanatçı ve ajansı riskli bulundu. Bu kapsamda sadece bir oyuncunun bir yılda 100 milyon liradan fazla kazancını beyan dışı bıraktığı saptandı.

İlk aşamada tespit edilen 150 sanatçı, vergi müfettişleri tarafından gelirleri ve beyanları arasındaki farklılığı izah etmesi için davet edilecek.

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İlk incelemenin ardından sanatçıların 2024 yılına ilişkin verilecek gelir veya kurumlar vergisi beyanları da analiz edilecek.

Öte yandan RADAR Sistemi üzerinden yapılan taramalar sonucu beyan edilen gelir ile yapılan harcamalar arasındaki uyumsuzluk da araştırılacak. Bu kapsamda beyan edilen gelir ile harcaması arasında bariz uyumsuzluk tespit edilen mükellefler "riskli" kategoriye alınacak.

"VERGİ BEYANLARININ EKSİKSİZ YAPILMASI ÖNEM TAŞIYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin, vergi adaletinin tesisinin temel öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Şimşek, "Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz." dedi.

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Denetimlerin cezalandırıcı değil, vergi uyumunu artırıcı bir yaklaşımla yürütüldüğünü vurgulayan Şimşek, "Kayıt dışılıkla mücadelemiz her alanda sürecek. Bu kapsamda yüksek gelir elde eden mükelleflerin gelir beyanlarını doğru ve eksiksiz şekilde yapması önem taşıyor." diye konuştu.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Oyuncu vergi sanatçı
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