100 TL'den satışa sunuldu, izdiham oluştu! Ezilme tehlikesi geçirdiler

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir iş yeri, tüm ürünlerin 100 TL'den satışa sunulduğunu duyurdu. İndirimi duyanlar saatler önce iş yerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

YOĞUNLUK KISA SÜREDE İZDİHAMA DÖNÜŞTÜ

Kapıların açılmasıyla birlikte yoğunluk kısa sürede izdihama dönüştü. İçeri girmek isteyen vatandaşlar arasında tartışma yaşanırken, bazı kişiler sıraya uymayanlara tepki gösterdi.

EZİLME TEHLİKESİ ATLATILDI

Yaşanan karmaşa sırasında bir kişinin sıraya uymayanlara beddua ettiği görüldü. İzdiham sırasında bir yaşlı kadın fenalık geçirirken, bazı kadınlar yere düşerek ezilme tehlikesi atlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır