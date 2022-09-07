100 üründe fiyat dondurma kararı! Zincir marketler duyurdu! Önce Fransa sonra Belçika...

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle artan enerji ve gıda fiyatları sonrası zincir marketlerden yeni hamle geldi. Uluslararası market zinciri, Belçika'da halkın başta enerji ve gıda fiyatlarıyla yükselen enflasyonla mücadele etmesine yardımcı olmak için 100 üründe fiyat dondurma kararı aldı. Böylece yıl sonuna kadar devam edecek kampanya ile ürünlerin fiyatı, enflasyon ve artan enerji maliyetlerinden etkilenmeyecek. Belçika'da enflasyon, ağustosta yüzde 9,94 ile 1976 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Öte yandan market zinciri bu uygulamayı geçtiğimiz ay Fransa içinde yapmıştı. Marketin belirlediği 100 ürün arasında ekmek, bazı peynir çeşitleri, yoğurt, pizza, tavuk, mantar, çikolata, mendil, muz ve kivi gibi çeşitli ürünler yer alıyor.

Peki Türkiye için de benzer bir uygulama söz konusu olur mu? Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu,CNN TÜRK'e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Ağaoğlu,' Müjdeli bir haber ama bizim ülkemizden değil henüz. Marketin belirlediği 100 ürün arasında yoğurt, pizza, tavuk, mantar, çikolata, mendil gibi temel ürün çeşitlerin olduğunu belirterek, kampanya ile yıl sonuna kadar ürünlerin fiyatının artmayacağını söyledi. Belçika'da enflasyonun yüzde 10'a yaklaştığını söyleyen Ağaoğlu, özel sektörden hemen tepki geldiğini bildirdi. Öte yandan aynı zincir marketin bu uygulamayı Fransa için yaptığını söyledi.

' TÜRKİYE’DE DE FAALİYETLERİ VAR’

İlginç olan şeyin, bu zincir marketin Türkiye'de faliyetleri olduğunu bildirdi. Türkiye'de de vatandaşın beklenti içinde olduğunu söyledi. Belçika'da artan enflayona karşı özel sektörden güçlü bir firmanın desteğini gördüğünü söyledi. Türkiye'de ise en alttaki vatandaşdan en üsteki yöneticiye kadar çağrılar yaptığını belirtti. Bununla beraber devletin aldığı KDV oranı yüzde 8'den 1'e düşürüldüğünü anımsattı. İndirimin ardından temizlik ürünlerinde de KDV oranın düşürüldüğünü söyleyen Ağaoğlu, Türkiye'deki bu hamle sonrası diğer ülkelerin de harekete geçtiğini söyledi. Bu yüzden herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.

'TÜKETİCİ GÜVENİ ARTACAK'

Aynı uygulamanın Türkiye'de olmasıyla birlikte ürünlerin fiyatının yıl sonuna kadar değişmeyeceği için tüketici güveninin de artacağını söyledi. Fiyatlardaki dondurma uygulamasının psikolojik etkisinin olacağını belirterek; ülkenin, satıcının, alıcının rahatlatacağını söyledi. Aynı uygulamasının Türkiye'deki marketlerden beklediğini bildirdi.



