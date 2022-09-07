FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 100 üründe fiyat dondurma kararı! Zincir marketler duyurdu! Önce Fransa sonra Belçika...

100 üründe fiyat dondurma kararı! Zincir marketler duyurdu! Önce Fransa sonra Belçika...

07.09.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıda enflasyonunun her geçen gün artması vatandaşa zor günler yaşatıyor. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa genelinde enflasyon rakamları son yılların en yüksek seviyelerini gördü. Ülkelerde artan enflasyona karşı mücadele başladı. Market zincirleri enflasyonla mücadeleye yardımcı olmak için 'fiyat dondurma' kararı aldı. Peki, 'Fiyat dondurma kararı nedir?, 'Türkiye için de benzer bir uygulama söz konusu olur mu?' İşte son dakika haberinin detayları...

100 üründe fiyat dondurma kararı! Zincir marketler duyurdu! Önce Fransa sonra Belçika...

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle artan enerji ve gıda fiyatları sonrası zincir marketlerden yeni hamle geldi. Uluslararası market zinciri, Belçika'da halkın başta enerji ve gıda fiyatlarıyla yükselen enflasyonla mücadele etmesine yardımcı olmak için 100 üründe fiyat dondurma kararı aldı. Böylece yıl sonuna kadar devam edecek kampanya ile ürünlerin fiyatı, enflasyon ve artan enerji maliyetlerinden etkilenmeyecek. Belçika'da enflasyon, ağustosta yüzde 9,94 ile 1976 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Öte yandan market zinciri bu uygulamayı geçtiğimiz ay Fransa içinde yapmıştı. Marketin belirlediği 100 ürün arasında ekmek, bazı peynir çeşitleri, yoğurt, pizza, tavuk, mantar, çikolata, mendil, muz ve kivi gibi çeşitli ürünler yer alıyor.

market3

Peki Türkiye için de benzer bir uygulama söz konusu olur mu? Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu,CNN TÜRK'e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu,' Müjdeli bir haber ama bizim ülkemizden değil henüz. Marketin belirlediği 100 ürün arasında yoğurt, pizza, tavuk, mantar, çikolata, mendil gibi temel ürün çeşitlerin olduğunu belirterek, kampanya ile yıl sonuna kadar ürünlerin fiyatının artmayacağını söyledi. Belçika'da enflasyonun yüzde 10'a yaklaştığını söyleyen Ağaoğlu, özel sektörden hemen tepki geldiğini bildirdi. Öte yandan aynı zincir marketin bu uygulamayı Fransa için yaptığını söyledi.

market10

' TÜRKİYE’DE DE FAALİYETLERİ VAR’

İlginç olan şeyin, bu zincir marketin Türkiye'de faliyetleri olduğunu bildirdi. Türkiye'de de vatandaşın beklenti içinde olduğunu söyledi. Belçika'da artan enflayona karşı özel sektörden güçlü bir firmanın desteğini gördüğünü söyledi. Türkiye'de ise en alttaki vatandaşdan en üsteki yöneticiye kadar çağrılar yaptığını belirtti. Bununla beraber devletin aldığı KDV oranı yüzde 8'den 1'e düşürüldüğünü anımsattı. İndirimin ardından temizlik ürünlerinde de KDV oranın düşürüldüğünü söyleyen Ağaoğlu, Türkiye'deki bu hamle sonrası diğer ülkelerin de harekete geçtiğini söyledi. Bu yüzden herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.

'TÜKETİCİ GÜVENİ ARTACAK'

Aynı uygulamanın Türkiye'de olmasıyla birlikte ürünlerin fiyatının yıl sonuna kadar değişmeyeceği için tüketici güveninin de artacağını söyledi. Fiyatlardaki dondurma uygulamasının psikolojik etkisinin olacağını belirterek; ülkenin, satıcının, alıcının rahatlatacağını söyledi. Aynı uygulamasının Türkiye'deki marketlerden beklediğini bildirdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Brent petrolde sert düşüş! Savaş öncesi seviyeleri gördüBrent petrolde sert düşüş! Savaş öncesi seviyeleri gördü
Milyonlar bekliyordu! Bakan Bilgin tek tek duyurdu!Milyonlar bekliyordu! Bakan Bilgin tek tek duyurdu!
Memur ve emekliler dikkat!Memur ve emekliler dikkat!
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon market fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret 2023 zammı için hesaplar başladı!

Asgari ücret 2023 zammı için hesaplar başladı!

İkinci el otomobil için son hafta! 60 bin lirayı geçti: Panikle ucuza araba satmaya başladılar...

İkinci el otomobil için son hafta! 60 bin lirayı geçti: Panikle ucuza araba satmaya başladılar...

Yok artık, bu nasıl olur? G.Saray'ın golcüsü geldiği gibi gidiyor

Yok artık, bu nasıl olur? G.Saray'ın golcüsü geldiği gibi gidiyor

Putin'in tadı kaçtı! "Konuyu Erdoğan ile görüşeceğim"

Putin'in tadı kaçtı! "Konuyu Erdoğan ile görüşeceğim"

Yeni yılda emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Yeni yılda emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan rakamı açıklamıştı! Yoğun ilgi gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan rakamı açıklamıştı! Yoğun ilgi gördü

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Egzamayı, sivilceleri kurutur, saç dökülmesini durdurur...

Egzamayı, sivilceleri kurutur, saç dökülmesini durdurur...

50 şehirden 50 kadınla! Bunun için tam zamanlı işinden ayrıldı

50 şehirden 50 kadınla! Bunun için tam zamanlı işinden ayrıldı

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.