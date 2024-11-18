'1000 TL diyorlar mecburen veriyoruz' Değnekçiler öfkeli: Valelere dünyayı ödemeye son, 42 gün kaldı!

Bazılarının değnekçi bazılarının vale olarak nitelendirdiği kişiler, son dönemde en çok şikayet edilen meslek grupları arasında! Vatandaşın vale şikayeti sonrası yeni bir düzenlemeye gidiliyor.

AVM'lerde otellerde değişiklik gösterecek, İstanbul'un bazı bölgelerinde 1000 TL'ye kadar çıkan vale ücretlerinde üst tutar belirlenecek. Buna göre vale ücretlerinde üst sınır 500 TL olacak.

KİMİ 500 KİMİ 1000 TL İSTİYOR

Kimi 500 TL istiyor, kimi 1000 TL istiyor! Fahiş vale ücretlerine sınır geliyor. Azami vale ücretleri otopark ücretleri düşünülerek belirlendi. İstanbul 3 bölgeye ayrıldı.

Beşiktaş, Fatih, Kadıköy, Beyoğlu gibi semtler birinci bölge olarak adlandırıldı. Yeni yılla birlikte düzenleme nedeniyle fiyatlar en fazla 500 TL'ye kadar çıkabilecek. AVM'ler için ise sınır 300 TL olacak.

ÖZEL HASTANELERDEKİ ÜCRETLER 3'E AYRILDI

Özel hastanelerde uygulanacak hatanelerdeki vale ücretleri de belirlendi. 1. bölgedeki hastanelerde vale 200 TL, 2. ve 3. bölgedeki hastanelerde ise vale ücreti 150 TL olacak.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ: NE DERLERSE MECBUREN ÖDÜYORUZ

Ekol TV mikrofonlarına konuşan bir vatandaş; milyonlarca araç sahibinin duygularına adeta tercüman oldu. "Bir yere gidiyorsunuz valeye 200 TL 300 TL ödüyorsunuz. İşin ilginç kısmı bu paralar artık beğenilmiyor da biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Bir keresinde geç bir saatte vale 1000 TL istedi mecburen ödedik" dedi.