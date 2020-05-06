1000 TL'lik yardım başvurusu sonuçları açıklandı mı? Sorgulamak için...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs bir anda tüm dünyayı etkisi altına almışken Dünya Sağlık Örgütü "uluslararası pandemi" ilan etti. Küresel problem haline dönüşen koronavirüs salgını için ülkeler ulusal tedbirler almaya devam ediyor. Koronavirüs, hayatın tüm alanlarını derinlemesine etkilerken salgının bulaşma hızını azaltmak için tedbirler alındı. 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakasının ardından maske kullanımı ve kişisel hijyen adımlarına öncelik verildi. Ardından ise; kalabalık gurupların bir araya gelmesini önlemek için restoran, kafe, eğlence mekanları ve AVM'ler kapatıldı. Yakın temas içeren berber, kuaför ve güzellik salonlarının kapatılması ile bir anda ekonomide bir daralma yaşandı. Ekonomiyi güçlü tutmak ve vatandaşlara rahat bir nefes aldırmak için devlet çeşitli destekler sunmaya başladı. PANDEMİ SOSYAL YARDIM PARASI NEDİR? Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi kişilere Pandemi Sosyal Yardım parası adı ile 1000 TL nakdi ödeme yapılmaktadır. Birinci faz kapsamında 2.1 milyon, ikinci faz içeriğinde 2.3 milyon aileye sosyal yardımlar verilmiştir. İlk iki faz için kişiler; başvuru yapılmasına gerek olmadan ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar üzerinden ihtiyaç sahibi kişilerin belirlenmesi yolu seçilmiştir. Ancak 3. faz için kişilerin e-Devlet kanalı üzerinden başvuru yapmasının önü açılmıştır.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM PARASI KİMLERE VERİLECEK? Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi kişilerin gelir elde etmesi amacıyla Pandemi Sosyal Yardım parasına ilişkin ödeme yapılacağı duyurulmuştur. 3. faz için e-Devlet kanalından başvuru imkanı sunulurken yasalar ile belirlenen bazı kişiler başvuru olmadan yardımı alabilecekler. Buna göre 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşları ve verilen merkezi sosyal yardımlardan yararlananların başvuru yapmasına gerek kalmaz. 4A sigortalılık statüsündeki kamu işçileri ve 4C sigorta kollarına mensup olan memurlar bu sosyal haktan yararlanamaz.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli maaşı alan veya İŞKUR işsizlik ödeneğinden yararlananlar Pandemi Sosyal Yardım parası alamaz.

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanarak destek alanlara sosyal yardım parası ödenmez. PANDEMİ SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Pandemi Sosyal Yardım parası için e-Devlet kapısından online başvuru yapılır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu" sayfası üzerinden vatandaşlar başvurularını iletebilecekler. Ancak online başvuruda yoğunluk yaşanmaması ve herhangi bir erişim problemi ile karşılaşılmaması açısından başvurular günlere bölünmüştür.