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1000 TL pandemi sosyal yardım sonucu sorgulama: E-devlet ve TC kimlik no ile başvuru...

24.04.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1000 TL pandemi sosyal yardım sonucu vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konulardan biri. 1000 TL yardım başvurusu olarak da bilinen pandemi destek ödemesi için başvuru süreci halen sürüyor. Bu süreçte 1000 TL pandemi destek başvurusu yapmış olan ve sonuçları için bekleyen vatandaşlar ise E-Devlet üzerinden sorgulama işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Peki 1000 TL pandemi destek başvurusu sonuçları nasıl görüntülenir? İşte 1000 TL pandemi sosyal yardım sonucu sorgulama ve detayları...

1000 TL pandemi sosyal yardım sonucu sorgulama: E-devlet ve TC kimlik no ile başvuru...

Koronavirüs sürecinde ödenmeye başlanan 1000 TL pandemi sosyal yardım vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konulardan biri. 1000 TL yardım başvurusu olarak da bilinen pandemi destek ödemesi için başvuru süreci halen devam etmekte. Başvuru yapmış olan ve sonuçlarını bekleyen vatandaşlar ise E-Devlet üzerinden sorgulama işlemlerini yapabiliyor. Peki 1000 TL pandemi destek başvurusu sonuçları nasıl görüntülenir?

1000 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM SONUCU SORGULAMA... 1000 TL PANDEMİ DESTEK BAŞVURU SONUÇLARI...

E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parasını sorgulamak için öncelikle aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapmalısınız.

e-devlet-sonuc

Ardından arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Sonra ise sorgulamak için butona tıklayın.

Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada bulunmaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

1000 TL sosyal yardım başvuru ve sorgulama ekranına bu sayfadan ulaşabilirsiniz
: https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu?basvuru=formu/

1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru bilgilerinizi buradan sorgulayabilirsiniz: https://www.turkiye.gov.tr/acshb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama

1000 TL pandemi sosyal destek ödemesi ön başvuru adresi: https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet koronavirüs (Covid-19) pandemi
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