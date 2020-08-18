1000 TL pandemi yardımı başvuru sonucu ne zaman açıklanır? Pandemi parası ne zaman yatar? Pandemi destek parası sorgulama!

Pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi olan vatandaşların, nakit ihtiyaçlarını gidermesi için uygulamaya getirilen pandemi destek parası ile ilgili araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Vatandaşlar e-devlet pandemi parası başvuru sonucu açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Pandemi yardım başvuru ve ödemelerinde ilk iki faz tamamlandı. Pandemi destek parası 3. faz ile ilgili olarak uygulamanın sona ereceği tarihine dair net bir açıklama yapılmadı. 3. faz pandemi sosyal destek sonuçları bir kısım vatandaş için açıklanmış olsa da başvurular ve başvuruların sonuçlanması devam ediyor. Peki, başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar için pandemi destek parası ne zaman sonuçlanır? İşte pandemi parası sorgulama ekranı...
Pandemi sosyal destek başvuru işlemleri devam ederken başvurularını tamamlamış olan vatandaşlar, pandemi parası ne zaman yatar sorusuna yanıt aranıyor. Pandemi sosyal destek 3. faz için bir kısım ödemelerin yapıldığı biliniyor. Ancak tüm ödemelerin ne zaman tamamlanacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle vatandaşların e-devlet üzerinden 1000 TL yardım sorgulama işlemini sürekli olarak kontrol etmesinde fayda bulunuyor.
Pandemi destek başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar için değerlendirmelerle beraber ödemeler de sürüyor. Pandemi yardım sonucu sorgulama işlemi e-devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. E-devlet pandemi sorgulama işlemini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların öncelikle e-devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapması gerekiyor. Ardından e-devlet pandemi parası başvuru sonucu için Aile Bakanlığı sosyal yardım bilgileri sorgulama ekranı ziyaret ediliyor. Böylece pandemi destek sorgulama işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.
Vatandaşların merak ettiği pandemi sosyal yardımı sorgulama işleminin yanı sıra pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılacak yönünde de araştırmalar devam ediyor. Öncelik 1. ve 2 fazda pandemi destek parası için başvurup da ödeme almış olan vatandaşlar bir kez daha başvuru yapamıyor. Pandemi parası aynı zamanda hane başına 1000 TL şeklinde ödendiği için kamu işçilerinin, memurların, SGK’dan gelir ya da aylık alanların, kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirilmiyor.
Pandemi başvuru işlemi için T.C. kimlik numarasının son hanesine dikkat ediliyor. Son hanesi 0 olanlar pazartesi günü, 2 olanlar salı günü, 4 olanlar çarşamba günü, 6 olanlar perşembe günü ve 8 olanlar cuma günü başvuruda bulunabiliyor. Cumartesi ve pazar günleri de T.C. kimlik numarasında bakılmadan başvuru yapılabiliyor. E-devlet pandemi başvuru sürecinde aynı haneden tek kişinin başvurusu kabul edilebiliyor.
Vatandaşlar pandemi destek parası nasıl alınır sorusuna da yanıt arıyor. Ödemeler hesaplara otomatik şekilde yatırılıyor. Aynı zamanda PTT şubelerinden kimlik ile beraber de ödeme alınabiliyor. 3. faz başvuruları 20 Nisan itibarıyla başlamıştı. Bakanlık tarafından 3. fazla programın kapsamı genişletilmişti. Başvuru sırasında vatandaşlara aylık gelir, birikim bilgileri ve çocuk sayısı gibi kapsamlı bilgiler soruluyor. 1000 TL yardım başvuru sonucu ile ilgili yetkililerden gelecek açıklamalar devam ediyor.
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