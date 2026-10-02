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Akaryakıta zam sonrası indirim haberi! Gece yarısı düşecek

Akaryakıt fiyatlarında değişim devam ediyor. LPG'ye gelen zam sonrası araç sahiplerini sevindiren indirim haberi geldi. Motorine, bu gece yarısı 2 TL 22 kuruş indirim bekleniyor.

Akaryakıta zam sonrası indirim haberi! Gece yarısı düşecek
Cansu Çamcı

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürerken, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 4,65 lira zam yapıldı. Dün yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışıyla 1,45 lira zam yapılan LPG'ye, bu kez rafineri kaynaklı olarak 4,65 lira daha zam geldi.

Gerçekleştirilen bu son artışların ardından LPG'nin litre fiyatı 40 lirayı aştı.

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ZAM ARASI İNDİRİM

Gazeteci Olay Aydilek 'zam arası indirim' diyerek motorine gelen indirimi sosyal medyadan paylaştı. Aydilek'e göre, motorine bu gece yarısından geçerli olmak üzere 2 lira 22 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

İndirimin pompaya yansıması halinde İstanbul Avrupa Yakası’nda motorinin litre fiyatının 97,10 TL’den 94,88 TL’ye düşmesi öngörülüyor.

Akaryakıta zam sonrası indirim haberi! Gece yarısı düşecek 1


İstanbul Anadolu Yakası’nda 96,90 TL olan motorin fiyatının 94,68 TL’ye, Ankara’da 98,20 TL’den 95,98 TL’ye ve İzmir’de 98,50 TL’den 96,28 TL’ye gerilemesi bekleniyor.

Fiyatların dağıtım şirketleri ve istasyonlara göre küçük farklılıklar gösterebileceği belirtiliyor.

BENZİN FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Öte yandan, benzinde eşel mobil sistemi öncesindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulamasına geçilmesiyle normal şartlarda fiyatların 12,47 lira artması bekleniyordu. Ancak, Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) kademeli olarak yükseltilmesiyle benzin fiyatlarına tek seferde 12 lira 47 kuruşluk dev bir zam gelmesinin önüne geçilmiş oldu.

Akaryakıta zam sonrası indirim haberi! Gece yarısı düşecek 2

2 Ekim itibarıyla benzin fiyatları İstanbul Avrupa Yakası’nda 84,50 TL, Anadolu Yakası’nda 84,40 TL, Ankara’da 85,50 TL ve İzmir’de 85,80 TL seviyesinde bulunuyor.

Akaryakıta zam sonrası indirim haberi! Gece yarısı düşecek 3

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Anahtar Kelimeler:
LPG motorin Zam indirim
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